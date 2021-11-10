Çekimleri 9.05'te başladı 0:00 / 0:00

64 yıl önce kısıtlı imkanlara, engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi ve tüm dünyaya bu büyük yarışta "Biz de varız" demeyi başaran Bandırmalı gençlerin hikayesini anlatan 'Bandırma Füze Kulübü'nün çekimleri bugün İstanbul Sancaktepe'de başladı

HABERTURK.COM

Ulu Önder Atatürk'ü, vefatının 83'üncü yıl dönümünde andığımız 10 Kasım Çarşamba günü saat 9'u 5 geçe çekimlere başladıklarını belirten yapımcı Mustafa Uslu, "Çekimlerimize, Ulu Önderimiz Atatürk'ü andığımız 10 Kasım'da başladık. Saat 9'u 5 geçe Atamıza saygı duruşumuzu yaptık ve Sancaktepe'de start verdik. Bandırma Füze Kulübü, ‘İstikbal Göklerdedir' diyerek gençliğe gökyüzünün ve uzayın önemini anlatan, bilim ve sanatın uygarlığın temeli olduğunu vurgulayan Atamızın izinde olduğumuzu gözler önüne seren bir film. Türk Sinema tarihine geçeceğine inandığımız filmimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çekimlerimiz, Mudanya, Bandırma ve İstanbul Beykoz Kundura Fabrikası'nda devam edecek" dedi.

Zoru başaran ve 'yeni yeni icatlar çıkarmayın' diyenlere inat hayallerini gerçekleştirerek dünya çapında büyük başarılara imza atan gençlerin, günümüz gençliğine örnek olacağını kaydeden Yönetmen Ömer Faruk Sorak da çekimlere 10 Kasım'da başlamanın kendisini ve tüm ekibi heyecanlandırdığını kaydetti. Sorak şöyle konuştu; "Bugün burada Atamızı saygıyla andık ve start verdik. Atamız, geleceği emanet ettiği ve mirasını koruyacağına inandığı Türk gençliğine her zaman yol göstermiş, inanmış ve güvenmiştir. Bizim filmimizdeki Bandırmalı gençler de 1950'li yılların sonunda, Atamızın gösterdiği yolda hiç yılmadan, engellerle savaşarak büyük bir başarıya imza atmışlardır. Biz Bandırma Füze Kulübü filmimizle,Türk gençliğinin, inandığında hiç yılmadan neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstereceğiz."

Gerçek hayat hikâyelerinden esinlenerek yazılan senaryosu, yeni jenerasyonun genç yetenekleri ve usta oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak "Bandırma Füze Kulübü"nün yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstleniyor. Başrolleri Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Altan Erkekli ve Alican Yücesoy'un paylaştığı filmde ayrıca Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Asaf Doğan, Başak Akan, Bartu Mutlu, Çiçek Acar, Özkan Ayalp, Ayhan Pekbilgin, Emre Yılmaz, Hande Oktan ve Kayra Orta rol alıyor.

Müziklerini Yıldıray Gürgen'in yapacağı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen, Mustafa Uslu ve Ayberk Olgay kaleme aldı. Bandırma Füze Kulübü'nün, önümüzdeki yıl baharında vizyona girmesi planlanıyor.