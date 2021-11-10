Çekimleri 9.05'te başladı
64 yıl önce kısıtlı imkanlara, engellere rağmen gökyüzüne füze göndermeyi ve tüm dünyaya bu büyük yarışta "Biz de varız" demeyi başaran Bandırmalı gençlerin hikayesini anlatan 'Bandırma Füze Kulübü'nün çekimleri bugün İstanbul Sancaktepe'de başladı
Ulu Önder Atatürk'ü, vefatının 83'üncü yıl dönümünde andığımız 10 Kasım Çarşamba günü saat 9'u 5 geçe çekimlere başladıklarını belirten yapımcı Mustafa Uslu, "Çekimlerimize, Ulu Önderimiz Atatürk'ü andığımız 10 Kasım'da başladık. Saat 9'u 5 geçe Atamıza saygı duruşumuzu yaptık ve Sancaktepe'de start verdik. Bandırma Füze Kulübü, ‘İstikbal Göklerdedir' diyerek gençliğe gökyüzünün ve uzayın önemini anlatan, bilim ve sanatın uygarlığın temeli olduğunu vurgulayan Atamızın izinde olduğumuzu gözler önüne seren bir film. Türk Sinema tarihine geçeceğine inandığımız filmimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çekimlerimiz, Mudanya, Bandırma ve İstanbul Beykoz Kundura Fabrikası'nda devam edecek" dedi.
Zoru başaran ve 'yeni yeni icatlar çıkarmayın' diyenlere inat hayallerini gerçekleştirerek dünya çapında büyük başarılara imza atan gençlerin, günümüz gençliğine örnek olacağını kaydeden Yönetmen Ömer Faruk Sorak da çekimlere 10 Kasım'da başlamanın kendisini ve tüm ekibi heyecanlandırdığını kaydetti. Sorak şöyle konuştu; "Bugün burada Atamızı saygıyla andık ve start verdik. Atamız, geleceği emanet ettiği ve mirasını koruyacağına inandığı Türk gençliğine her zaman yol göstermiş, inanmış ve güvenmiştir. Bizim filmimizdeki Bandırmalı gençler de 1950'li yılların sonunda, Atamızın gösterdiği yolda hiç yılmadan, engellerle savaşarak büyük bir başarıya imza atmışlardır. Biz Bandırma Füze Kulübü filmimizle,Türk gençliğinin, inandığında hiç yılmadan neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstereceğiz."
Gerçek hayat hikâyelerinden esinlenerek yazılan senaryosu, yeni jenerasyonun genç yetenekleri ve usta oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak "Bandırma Füze Kulübü"nün yapımcılığını Mustafa Uslu, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstleniyor. Başrolleri Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Altan Erkekli ve Alican Yücesoy'un paylaştığı filmde ayrıca Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Asaf Doğan, Başak Akan, Bartu Mutlu, Çiçek Acar, Özkan Ayalp, Ayhan Pekbilgin, Emre Yılmaz, Hande Oktan ve Kayra Orta rol alıyor.
Müziklerini Yıldıray Gürgen'in yapacağı filmin senaryosunu ise Mert Dikmen, Mustafa Uslu ve Ayberk Olgay kaleme aldı. Bandırma Füze Kulübü'nün, önümüzdeki yıl baharında vizyona girmesi planlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!