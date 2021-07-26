Bandırma'da çiftlik yangını: 20 kuzu öldü

AA

Bandırma ilçesi Doğa Mahallesi'ndeki çiftlikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede balyaların da tutuşmasıyla alevler çiftliği sardı. AA'nın haberine göre; yangında 20 kuzu ölürken, yaklaşık 2 bin balya ve bunların depolandığı alan zarar gördü.

Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ve Aksakal müfreze ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.