Yemeksepeti’nin online market ürünleri siparişi hizmeti Banabi, Eskişehir ve Bursa’da hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, ilk olarak Nisan 2019’da İstanbul’da hizmet vermeye başlayan Banabi, sırasıyla İzmir, Ankara ve Antalya’da hizmete girmişti.

Banabi ile yıl sonuna kadar Anadolu kentlerinde de hızla yaygınlaşmayı hedeflediklerini belirten Yemeksepeti İş Geliştirme Direktörü Mert Baki, "Banabi ile sadece üç büyük ilde büyüme hedeflemiyor, aksine hızlı bir şekilde Anadolu kentlerine de yayılmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, İstanbul, İzmir ve Ankara’dan sonra geçtiğimiz ay Antalya’da, Ağustos itibarıyla da Eskişehir ve Bursa’da hizmet vermeye başladık. Faaliyette olduğumuz kentlerde hizmet verdiğimiz bölgeleri yaygınlaştırırken aynı zamanda yıl sonuna kadar Trabzon, Denizli ve Isparta’da hizmet vermeyi hedefliyoruz" dedi.

2 BİNDEN FAZLA ÜRÜNÜ SATIŞA SUNACAK

Market ürünlerini yaklaşık 10-15 dakika içerisinde kullanıcılarına ulaştırma taahhüdünde bulunan Banabi, Eskişehir ve Bursa'daki kullanıcılarına dondurma, dondurulmuş gıdalar, meyve-sebze, anne-bebek ürünleri, ev temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kategoride 2 binden fazla market ürününü online sipariş etme seçeneğini sunacağını açıkladı.

Öte yandan, şirketin kullanıcılarına kapıda ödeme seçeneği sunmaya başladığı da verilen bilgiler arasında. Bu kapsamda, sadece alışveriş öncesinde değil, kapıda nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği de sunulmuş oluyor.