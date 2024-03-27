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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baltalı caninin indirimli cezasına onama! - Güncel haberler

        Yengesini baltayla öldüren sanığa 'tahrik' indirimi ile verilen 24 yıl hapis onandı

        Kayseri'de yengesi Emine Topçu'yu baltayla öldüren Ali Rıza Topçu'ya verilen 'tahrik' indirimli 24 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesince onandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları karara itiraz edip dosyayı Yargıtay'a taşıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 12:53 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:02
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        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
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        Kayseri'de yengesi Emine Topçu'yu (73) baltayla öldüren Ali Rıza Topçu'ya (76), tutuklu yargılandığı davada, eylemini, yengesinin elinde bıçak görmesi ve kendisine hakaret etmesi sonucu işlediği gerekçesiyle 'Kadını kasten öldürme' suçundan 'tahrik' indirimiyle verilen 24 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

        DHA'nın haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, yerel mahkemenin uyguladığı tahrik indiriminin kaldırılması talebiyle kararı temyiz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

        Olay, 14 Kasım 2022'de saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdulmuttalip Topçu ile eşi Emine Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Emine Topçu, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmada Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği baltayla yengesinin başına vurup öldürdü. Olayı gören ağabeyi Abdulmuttalip Topçu da bu sırada rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        ÖNCE MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, sanık Topçu hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Daha önceki duruşmada ağabeyinin hasta olduğunu söyleyen Topçu, "Ölmek üzereydi. Başında Kur'an okuyordum. Yengem, ağabeyim için 'Bırak gebersin' dedi. Terbiyesiz kelimeler kullandı. Küfürler etti. Tartıştık. Eline bıçak aldı. Bu yüzden korktum. Ben de kendimi savunmak amacıyla elime nacak aldım. Başına denk geldi. Öldürmek için vurmadım" dedi.

        Davanın geçen yıl 27 Temmuz'da görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, sanık Ali Rıza Topçu'yu, 'Kadını kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın cezasını, eylemi, yengesinin elinde bıçağı görmesi ve kendisine hakaret etmesi sonucu işlediği gerekçesiyle 'tahrik' indirimi uygulayıp 24 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, Ali Rıza Topçu hakkında 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

        İSTİNAF KARARI ONADI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, inceleme sonrası, davayı karara bağladı. 1'inci Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliğiyle alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi.

        Öte yandan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları kararı temyiz edip, Yargıtay'a taşıdı. Temyiz dilekçesinde yerel mahkemenin uyguladığı tahrik indiriminin kaldırılmasını talep eden bakanlık avukatları, sanığın 'tahrik' indirimi alabilmek adına yaptığı savunmalara itibar edilmemesi gerektiğini ve sanığa üst sınırdan ceza verilip, hiçbir indirim maddesi uygulanmaması gerektiğini belirtti.

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