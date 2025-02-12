Balsu Gıda halka arz oluyor! Balsu Gıda halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta onaylandı. Firmanın talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve dağıtılacak lot miktarı belli oldu. Buna göre, Balsu Gıda halka arz süreci bugün başlıyor. Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde 45 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından yürütülecek olan halka arz, pay başına 17,57 TL sabit fiyat üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Balsu Gıda halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, BALSU halka arz sürecine ilişkin detaylar...
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Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar belli oldu. Halka arz büyüklüğü 4,8 milyar TL olarak belirlenen şirket, toplamda 278 milyon lot dağıtımında bulunacak. Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu ise “BALSU” olarak belirlendi. Peki, Balsu Gıda halka arz ne zaman? Balsu Gıda halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, BALSU halka arz tarihi, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayısı ile ilgili detaylı bilgiler...
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BALSU GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı için talep toplama tarihleri 12-13-14 Şubat 2025 olarak belirlendi.
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BALSU GIDA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KODU NE?
Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde 45 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından yürütülecek olan halka arz, pay başına 17,57 TL sabit fiyat üzerinden gerçekleştirilecek.
Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu “BALSU” olarak belirlendi.
Halka arz büyüklüğü 4,8 milyar TL olarak açıklanan şirketin satış sonrası halka açıklık oranının yüzde 25 olması bekleniyor.
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BALSU GIDA KAÇ LOT VERİR?
Şirket, toplam 278 milyon TL nominal değerli payın satışını yapacak.
Halka arz edilen payların %60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, %20’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, %20’si ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.
Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde;
- 150 Bin katılım ~ 1112 Lot (19537 TL).
- 250 Bin katılım ~ 667 Lot (11719 TL).
- 350 Bin katılım ~ 476 Lot (8363 TL).
- 500 Bin katılım ~ 333 Lot (5850 TL).
- 700 Bin katılım ~ 238 Lot (4181 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 151 Lot (2653 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 104 Lot (1827 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 75 Lot (1317 TL).
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BALSU GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
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BALSU GIDA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.
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