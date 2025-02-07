Balsu Gıda halka arz oluyor! Balsu Gıda kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bir şirket daha geçti ve Balsu Gıda halka arz onayı aldı. 278 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma önümüzdeki günlerde Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Peki, Balsu Gıda halka arzı ne zaman? İşte, Balsu Gıda tüm halka arz detayları...
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Balsu Gıda halka arz olmaya hazırlanıyor. 278 milyon lot dağıtacak firmanın halka arz büyüklüğü 4.8 milyar TL olarak açıklanırken, halka açıklık oranı ise yüzde 25 olacak. Yatırımcıların beklediği detaylar, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Peki, Balsu Gıda ne zaman talep toplamaya başlayacak? İşte, detaylar...
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BALSU GIDA HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 17,57 TL olarak belirlendi.
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BALSU GIDA LOT MİKTARI
Firma 278 milyon lot dağıtacak ancak henüz olası lot miktarı açıklanmadı.
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BALSU GIDA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın borsaya açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.
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BALSU GIDA HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?
Yüzde 40 Devam eden yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak ve yurt içi yeni yatırımlara kaynak sağlamak
Yüzde 30 İşletme sermayesi
Yüüzde 30 Banka kredilerinin ödenmesi
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BALSU GIDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firmanın talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı.
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BALSU GIDA HANGİ BANKALARDA VAR?
Banka bilgisi ileriki günlerde güncellenecek.