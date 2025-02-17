Balsu Gıda halka arz sonuçları açıklandı. 278 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına 200 binden fazla kişi katıldı. Firma, önümüzdeki günlerde 'BALSU' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Halka arzdan elde edilen fonun yüzde 40'ı devam eden yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak ve yurt içi yeni yatırımlara kaynak sağlamak amacıyla kullanılacak. Peki, Balsu Gıda kaç lot verdi?