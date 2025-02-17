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        Haberler Bilgi Ekonomi Balsu Gıda (BALSU) halka arz sonuçları açıklandı! Balsu Gıda kaç lot verdi, halka arza kaç kişi katıldı, ne zaman borsada işlem görecek?

        Balsu Gıda (BALSU) halka arz sonuçları açıklandı! Balsu Gıda kişi başı kaç lot verdi?

        Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçları belli oldu. Üç gün boyunca yatırımcılardan talep toplayan firma 4.8 milyar TL ve yüzde 25 halka açıklık ile borsaya açıldı. 'BALSU' kodu ile BIST'te işlem görecek firma halka arz fonunu; kaynak sağlamak, yatırım yapmak, işletme sermayesi ve kredi ödemek için kullanacak. İşte, Balsu Gıda halka arz sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 09:47 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:47
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        • 1

          Balsu Gıda halka arz sonuçları açıklandı. 278 milyon lot dağıtan firmanın halka arzına 200 binden fazla kişi katıldı. Firma, önümüzdeki günlerde 'BALSU' kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Halka arzdan elde edilen fonun yüzde 40'ı devam eden yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak ve yurt içi yeni yatırımlara kaynak sağlamak amacıyla kullanılacak. Peki, Balsu Gıda kaç lot verdi?

        • 2

          BALSU GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Balsu Gıda, toplamda 278 milyon lot dağıttı. Kişi başına 14.776 TL değerinde 841 lot düştü. Halka arza toplamda 200 bin 209 kişi katıldı.

        • 3

          BALSU GIDA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın borsaya açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.

        • 4

          BALSU GIDA HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 40 Devam eden yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak ve yurt içi yeni yatırımlara kaynak sağlamak

          Yüzde 30 İşletme sermayesi

          Yüüzde 30 Banka kredilerinin ödenmesi

        • 5

          BALSU GIDA HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 17,57 TL olarak belirlendi.

        • 6

          BALSU GIDA HANGİ BANKALARDA VAR?

          A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Acar Menkul Değerler A.Ş.

          Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Akbank T.A.Ş.

          Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Anadolubank A.Ş.

          Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

          Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

          Bizim Menkul Değerler A.Ş.

          Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Burgan Bank A.Ş.

          Colendi Menkul Değerler A.Ş.

          Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          DenizBank A.Ş.

          Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

          Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Garanti Bankası A.Ş.

          Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Global Menkul Değerler A.Ş.

          Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye Halk Bankası A.Ş.

          Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ing Bank A.Ş.

          Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Türkiye İş Bankası A.Ş.

          Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

          Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Fibabanka A.Ş.

          PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

          Piramit Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Qnb Finansbank A.Ş.

          Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Şekerbank T.A.Ş.

          Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Odea Bank A.Ş.

          Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Teb A.Ş.

          Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

          Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T. Vakıflar Bankası T.A.O.

          Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

          Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

          Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

          Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

          T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

          Pay Menkul Değerler A.Ş.

          Prim Menkul Değerler A.Ş.

        • 7

          BALSU GIDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma 12-13-14 Şubat tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.

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