Son yıllarda sık sık Beşiktaş'ın gündemine gelen Mario Balotelli'den siyah-beyazlılara sinyal geldi...

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng'in yaptığı bir paylaşıma Boateng'in arkadaşı Balotelli'den cevap geldi. Boateng bunun üzerine 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) diyerek İtalyan yıldıza çağrıda bulundu. Balotelli ise 'Beşiktaş beni istemiyor' cevabını verdi.