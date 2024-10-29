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        Haberler Bilgi Spor Ballon d'Or kim kazandı? Rodri kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

        Ballon d'Or'u kim kazandı? Rodri kimdir, kaç yaşında?

        Futolun bireysel futbolcu anlamında en prestijli ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or'da ödül sahibi buldu. 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te gerçekleştirilen ödül töreni öncesinde sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ballon d'Or ödülün favorilerinden bir olan Vinicius Junior'a değil, Manchester City'nin yıldızı Rodri'ye verileceği öne sürüldü. Ödül töreninin sona ermesinin ardından Ballon d'Or'u kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, Ballon d'Or'u kim kazandı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 00:45 Güncelleme: 29.10.2024 - 00:49
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        • 1

          France Football Dergisi tarafından 1956'dan bugüne her yıl dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünde adaylar belli oldu. Adaylar arasında Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da 30 kişilik listede yer buldu. 2003 yılından beri ilk kez futbolun efsaneleri Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, bu yılki Altın Top adayları arasında yer almadı. Gerçekleştirilen ödül töreni sonrasında Ballon d'Or'u kazanan futbolcu belli oldu. Peki, Ballon d'Or'u kim kazandı? İşte ayrıntılar...

        • 2

          BALLON D'OR'U KİM KAZANDI?

          Ballon d'Or ödül töreni 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te gerçekleştirildi. Her yıl France Football Dergisi tarafından dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünü bu yıl Rodri kazandı.

        • 3

          KOPA TROPHY ADAYLARI

          2024 Kopa Trophy ödülüne aday 10 futbolcu şu şekilde:

          Arda Güler (19 yaşında) - Real Madrid

          Pau Cubarsi (17 yaşında) - Barcelona

          Alejandro Garnacho (20 yaşında) - Manchester United

          Karim Konate (20 yaşında) - Salzburg

          Kobbie Mainoo (19 yaşında) - Manchester United

          Mathys Tel (19 yaşında) - Bayern Münih

          Lamine Yamal (17 yaşında) - Barcelona

          Warren Zaire-Emery (18 yaşında) - Paris Saint-Germain

          Joao Neves (19 yaşında) - Paris Saint-Germain

          Savinho (20 yaşında) - Manchester City

        • 4

          BALLON D'OR 2024 ADAYLARI

          2024 Ballon d'Or ödülüne aday 30 futbolcu şu şekilde:

          Jude Bellingham (Real Madrid)

          Ruben Dias (Manchester City)

          Phil Foden (Manchester City)

          Federico Valverde (Real Madrid)

          Emiliano Martinez (Aston Villa)

          Artem Dovbyk (Girona/Roma)

          Erling Haaland (Manchester City)

          Nico Williams (Athletic Bilbao)

          Toni Kroos (Real Madrid)

        • 5

          Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

          Vinicius Junior (Real Madrid)

          Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

          Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

          Martin Odegaard (Arsenal)

          Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

          Rodri (Manchester City)

          Harry Kane (Bayern Münih)

          Declan Rice (Arsenal)

          Vitinha (PSG)

        • 6

          Cole Palmer (Chelsea)

          Dani Carvajal (Real Madrid)

          Lamine Yamal (Barcelona)

          Bukayo Saka (Arsenal)

          Hakan Çalhanoğlu (Inter)

          William Saliba (Arsenal)

          Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

          Lautaro Martinez (Inter)

          Ademola Lookman (Atalanta)

          Antonio Rüdiger (Real Madrid)

          Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

        • 7

          RODRİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

          Rodrigo Hernández Cascante (d. 22 Haziran 1996), orta saha mevkiinde oynayan İspanyol millî futbolcudur. Şu anda Premier League ekiplerinden Manchester City'de forma giymektedir.

          Rodri, Manchester City'nin geçen sezon elde ettiği Premier Lig şampiyonluğunda da önemli oyunculardan biri oldu. Manchester City ve İspanya Milli Takımı ile 2023-2024 sezonunda tüm kulvarlarda 56 resmi müsabakaya çıkan İspanyol orta saha, 10 gol, 14 asistlik katkı sağladı. Bu performansla toplamda 24 gole doğrudan etki eden Rodri, kariyerinin de en skorer sezonunu geride bıraktı.

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