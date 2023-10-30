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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Altın Top sahibini buluyor! Ballon d'Or (Altın Top) 2023 ödül töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Ballon d'Or (Altın Top) 2023 ödül töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Altın Top (Ballon d'Or) ödülü bu akşam sahibini bulacak. Futbol dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Altın Top ödülünü en fazla kazanan isim Arjantinli Lionel Messi… Milli takımıyla Dünya Kupası zaferi yaşayan 36 yaşındaki futbolcu, bu akşam da ödülü alması halinde bu onura 8'inci kez erişecek. Manchester City'li Erling Haaland ile PSG forması giyen Kylian Mbappe ise Messi'nin en büyük rakibi olarak gösteriliyor. Peki, Ballon d'Or (Altın Top) ödül töreni saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Altın Top adayları kimler? Tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 14:38 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:38
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        Ballon d'Or sahibini buluyor!
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        France Football dergisi tarafından her yıl verilen, dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden Ballon d'Or (Altın Top) 2023 bu akşam sahibini bulacak. Bu yıl 67'ncisi verilecek olan Ballon d'Or'a aday 30 futbolcunun ismi geçtiğimiz aylarda yayımlanırken, Cristiano Ronaldo listede yer almadı.

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        Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic ise Ballon d'Or kapsamında yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Ödülü için aday gösterildi.

        BALLON D'OR 2023 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK, HANGİ KANALDA?

        Ballon d'Or ödül töreni Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. TSİ 22.45'te başlayacak olan tören, Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayınlanacak. Tören ayrıca Tivibu Spor YouTube kanalından da şifresiz verilecek.

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        2022 yılı Ballon d'Or ödülünü Karim Benzema kazanmıştı. Oynadığı dönemde Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı olan Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"un sahibi olmuştu. Benzema, ödül aldığı sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonu olmasında başrol oynamıştı.

        BALLON D'OR 2023 ADAYLARI VE TAKIMLARI

        Karim Benzema (Fransa, Real Madrid / Al-Ittihad)

        Lionel Messi (Arjantin, Paris-SG / Inter Miami)

        İlkay Gündoğan (Almanya, Manchester City / FC Barcelona)

        André Onana (Kamerun, Inter Milan / Manchester United)

        Bernardo Silva (Portekiz, Manchester City)

        Bukayo Saka (İngiltere, Arsenal)

        Emiliano Martinez (Arjantin, Aston Villa)

        Erling Haaland (Norveç, Manchester City)

        Jamal Musiala (Almanya, Bayern Münih)

        Kim Min-jae (Güney Kore, Napoli / Bayern Münih)

        Kylian Mbappe (Fransa, Paris-SG)

        Lautaro Martinez (Arjantin, Inter Milan)

        Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid)

        Martin Odegaard (Norveç, Arsenal)

        Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)

        Randal Kolo Muani (Fransa, Eintracht Frankfurt - Paris-SG)

        Robert Lewandowski (Polonya, FC Barcelona)

        Rodri (İspanya, Manchester City)

        Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)

        Vinicius J.r (Brezilya, Real Madrid)

        Yassine Bounou (Fas, Sevilla FC / Al-Hilal)

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        Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli)

        Harry Kane (İngiltere, Tottenham/Bayern Münih)

        Josko Gvardiol (Hırvatistan, RB Leipzig / Manchester City)

        Antoine Griezmann (Fransa, Atlético de Madrid)

        Ruben Dias (Portekiz, Manchester City)

        Kevin De Bruyne (Belçika, Manchester City)

        Jude Bellingham(İngiltere, Borussia Dortmund / Real Madrid)

        Nicolo Barella (İtalya, Inter Milan)

        Julian Alvarez (Arjantin, Manchester City)

        YASHİN ÖDÜLÜ ADAYLARI (EN İYİ KALECİ)

        Brice Samba (Lens), Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Aaron Ramsdale (Arsenal), Andre Onana (Manchester United), Emiliano Martinez (Aston Villa), Ederson (Manchester City), Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona), Mike Maignan (AC Milan), Thibaut Courtois (Real Madrid), Yassine Bounou (Al Hilal)

        KOPA ÖDÜLÜ ADAYLARI (EN İYİ 21 YAŞ ALTI OYUNCU)

        Jude Bellingham (Real Madrid), Gavi (Barcelona), Jamal Musiala (Bayern Münih), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Pedri (Barcelona), Xavi Simons (RB Leipzig), Alejandro Balde (Barcelona), Antonio Silva (Benfica), Rasmus Hojlund (Manchester United), Elye Wahi (Lens)

        YILLARA GÖRE BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KAZANAN İSİMLER ŞU ŞEKİLDE:

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        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
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