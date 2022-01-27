Ballı zencefilin sağlığa faydaları

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmez takviyesi ballı zencefil, anneannelerimizden annelerimize, annelerimizden bizlere, bizlerden de muhtemelen çocuklarımıza kalacak olan toplumsal bir miras... Hemen her mutfakta bulunan balın ve zencefil bitkisinin karışımının sağlığımız üzerindeki faydaları ve iyileştirici etkisi hayret edilecek düzeyde. Gelin basit gibi görünen Ballı Zencefil Tarifi ve Ballı Zencefilin faydaları konusuna hep birlikte bakalım...

Ballı Zencefil Tarifi

Ballı Zencefilin Faydaları ve Ballı Zencefilin Yan Etkileri üzerinde genişçe duracağımız bu yazımızda önce Ballı Zencefil Tarifini yazalım ki tam olarak neyden bahsettiğimiz herkesin kafasına netleşsin.

Taze zencefil (Toz zencefil de kullanabilirsiniz)

Bal

Limon

Bir tatlı kaşığı bala bir çay kaşığı toz ya da taze zencefil katarak hazırlayacağınız karışıma 7-8 damla limon da sıkarsanız yemesi daha kolay ve lezzetli olacaktır.

Ballı Zencefilin Faydaları Nelerdir?

Ballı Zencefilin Faydaları yazımıza bir şehir efsanesi gibi aramızda dolaşan Ballı Zencefil Boğaz Ağrısına İyi Gelir Mi sorusuna cevap vererek başlayalım. Evet, Ballı Zencefil Boğaz Ağrısına İyi gelir. C vitamini zengini zencefil ile doğal mineraller bakımından depo özelliği gören balkın bu birleşimi tam bir bağışıklık sistemi savaşçısı üreticisi görevindedir.

Kuru öksürük tedavisinde kullandığınız ballı zencefil boğaz ağrılarınızı, boğazdaki kuruluğu ve bu kuruluğun neden olduğu öksürükleri önlemeye yardımcıdır.

Soğuk algınlıkları ile ilgili hastalıkların tümünde (Grip, nezle)hem iyileştirici hem de bağışıklık sistemini güçlendirici etki gösterir.

Ballı Zencefilin faydalarından biri de sindirim sistemini ile ilgilidir. Sindirim problemi yaşayanlarda sindirimi dengeler.

Ballı Zencefil karışımı mide bulantılarına da iyi gelir.

Yeni doğum yapmış kadınlar ballı zencefil yerse sütünün artacağına inanılır.

Regl dönemindeki kadınlar adet sancılarının hafiflemesi için ballı zencefil kullanılabilir.

Soğuk algınlığına bağlı olan ya da olmayan ses kısılmalarının tedavisinde de ballı zencefil kullanılır.

Ballı zencefilin bir de metabolizmayı hızlandırma etkisi vardır. Kan şekerini dengeleme görevi gördüğü için kilo vermek isteyenlerde zayıflamaya yardımcıdır.

Ballı zencefil kandaki yağ düzeyini düşürdüğü için aslında kalp damar sağlığını korunmasını da sağlar.

Ballı Zencefil Cinsellik konusundaki faydalarıyla da öne çıkar. Kan dolaşımının hızlanmasına neden olan Ballı Zencefil Cinsellik konusunda da yararlıdır.

Ballı Zencefilin Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilir ve kullanımı önerilir çünkü gerek balgam söktürücü olmasıyla gerek solunum sistemimizi zararlı mikroorganizmalardan arındırmasıyla gerekse kalp ve damar sağlığına etkileriyle ballı zencefil tam bir iyileştirme silahıdır.

Bu kadar faydasını sıraladıktan sonra elbette Ballı Zencefil Sivilceye İyi Gelir Mi sorusuna da cevap vermenin vakti geldi. Evet, Ballı Zencefil sivilcelere de iyi gelir çünkü zencefil iltihaplı hastalıkların tedavisinde de faydalı olan bir üründür.

Ama yine de ballı zencefil kullanırken Ballı Zencefilin Yan Etkileri konusuna da dikkat etmelisiniz çünkü her şeyde olduğu gibi aşırı kullanımlarda Ballı Zencefilin Yan Etkileri de görülebilir. Ballı zencefilin fazla tüketilmesinden kaynaklı olarak ishal, gaz, mide ekşimesi, reflü gibi problemlerin yanı sıra kan basıncının düşmesi gibi daha tehlikeli durumlarla da karşılaşılabilir. Önerilen miktardan fazla kullanmamaya dikkat etmelisiniz.