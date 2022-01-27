Ay çekirdeğinin faydaları

Bitkisel yağlar denince aklımıza gelen ilk yağlardan biri şüphesiz Ayçiçek yağıdır. Kızartmalarda, salatalarda, yemeklerde, tatlılarda yani kısaca mutfakta hemen her şeyde kullanılan Ayçiçek yağı genelde ekonomik olarak daha uygun fiyatlara satılmasıyla tercih edilse de aslında faydaları bakımından da oldukça önemli olan bitkisel yağlardan biridir. Ancak Ay Çekirdeği bitkisinin yağ olarak soframıza gelmeden de tüketilebileceğini unutmamak gerekir.
Ay Çekirdeği Neye İyi Gelir?
Halk arasında yaygın olan bilgilerden biri Ay Çekirdeğinin Kalorisi yüksek olduğu bilgisidir. Bu bilgi nedeniyle Ay Çekirdeği Faydaları genelde göz ardı edilmiş ve insanlar tarafından Ay çekirdeği Zararları daha çok araştırılan bir konu olmuştur. Evet, Ay Çekirdeğinin Kalorisi düşük değildir. Yapılan incelemelere göre 100 gram Ay Çekirdeğinin Kalorisi neredeyse 582 kalori civarındadır ancak yeterli miktarda tüketildiğinde yine de Ay çekirdeği Faydalarından bahsetmek mümkün.
Ay Çekirdeği stresle baş etmeye yardım eder. Doğal bir antidepresan görevi gören Ay çekirdeği hafızanın güçlendirilmesine ve unutkanlığa iyi gelir.
Ay çekirdeğinin tok tutma etkisi vardır.
Ay çekirdeği E vitamini, folik asit, B5 ve B1 vitaminleri açısından oldukça zengindir ve bu durum da doğal bir vitamin deposu olmasına neden olur.
Ay çekirdeğinde bulunan yağ iyi kolesterolü destekleyen bir yağ olduğu için rafine yağlardansa ay çekirdeği yağının kullanılması daha faydalıdır. Ancak Ne kadar iyi kolesterolü desteklese de nihayetinde bu da bir yağdır ve özellikle kolesterol hastaları tarafından çok dikkatli kullanılmalıdır.
Ay çekirdeğinin kan basıncını düzenleme özelliği göstermesi tansiyon için de faydalı olmasını sağlar.
Ay çekirdeği tam bir magnezyum deposudur bu da bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunduğu anlamına gelir.
Gelelim Ay Çekirdeğinin Cilde Faydalarına... Ay Çekirdeğinin Cilde Faydaları arasında en popüler olanı ciltte ve saçlarda meydana gelen renk kaybının önüne geçmesidir.
Aynı zamanda tırnak diplerinde beyazlaşma görülen kişilerde de bu rahatsızlığın giderilmesi için günde bir avuç tüketilmesi önerilir.
Ay Çekirdeği Faydalarını böyle sıraladıktan sonra Ay Çekirdeği Yemek Kilo Yapar Mı sorusunu sormaya başladığınızı duyar gibiyim. Evet, öyleyse gelin aşırı tüketiminin ardından gözlemlenebilecek Ay Çekirdeği Zararları konusuna da birlikte bakalım.
Eğer çok fazla ay çekirdeği tüketiliyorsa elbette Ay Çekirdeği Kilo Yapar Mı sorusunun cevabı evet, kilo yapar olacaktır.
Ay çekirdeği kalorisi oranı bakımından yüksek besinlerden biridir bu yüzden dikkatli tüketilmelidir. Fazla tüketilmesi durumunda bölgesel yağlanmalara neden olabilir. Karaciğer yağlanmasına etki edebildiği söylenen Ay Çekirdeği Zararlarından biri de ciltte oluşabilecek sivilceler ve aknelerdir.
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