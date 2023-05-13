Balkondan düşerek ölen kadının eşi beraat etti, Bakanlık itiraz etti

DHA

Kayseri'de, 11'inci kattaki evinin balkonundan düşen Raziye Ebru Erciyes'in (33) ölümüyle ilgili, eşi Hasan Devran Erciyes'e (33) tutuksuz yargılandığı davada, delil yetersizliğinden verilen beraat kararına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, sanığın iddianame doğrultusunda müebbet hapisle cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Emre Mahallesi Göksu Sokak'ta oturan Raziye Ebru Erciyes, 20 Haziran 2021 günü saat 04.30 sıralarında 11'inci kattaki evinin balkonundan düşüp öldü. Olayın ardından şüpheli olarak gözaltına alınan 8 yıllık eşi Hasan Devran Erciyes, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Erciyes hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında ifade veren sanık Hasan Devran Erciyes, "Ebru cama sıçradığında ben de sıçradım ama tutamadım. Hemen kendini aşağı attı. Amacım, Ebru'yu yakalamaktı. Fakat mümkün olmadı. Muhtemelen peteğe basıp, atlamış olabilir" dedi.

BERAAT KARARI

Davanın karar duruşmasına sanık Hasan Devran Erciyes ile Raziye Ebru Erciyes'in şikayetçi ağabeyi hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Savcı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar edip, sanık Erciyes'in üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesini istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Sanık Hasan Devran Erciyes, "Diyeceğim bir şey yok. Her şeyi olduğu gibi anlattım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Erciyes'in, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan beraatine hükmetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, sanığın iddianame doğrultusunda müebbet hapis ile cezalandırılması gerektiği belirtildi. Öte yandan, ölen Erciyes'in şikayetçi ailesinin de karara itiraz ettiği öğrenildi.