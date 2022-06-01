İHA

Olay, dün Seyitnizam Mahallesi G-22 Sokak’ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 yaşındaki Muhammet Tareel isimli çocuk, apartmanın üçüncü katındaki balkonun mermerinden aşağıya doğru sarkıyordu. Balkondan sarkan çocuğun düşeceğini fark eden çevre esnafı, hemen apartmanın altına koştu. Vatandaşlar, tişörtlerini ve kollarını açarak çocuğu yakalamak için hazırlık yaptı. Aşağı doğru sarkan çocuk kısa süre sonra balkondan düştü. Apartmanın altından bekleyen esnaf düşen çocuğu beton zemine çarpmadan havada yakaladı.

Yaşanan olayın ardından 2 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda durumunun iyi olduğu anlaşılan çocuk evine geri getirildi. Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÇOCUĞUN KURTARILDIĞI ANLAR KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuğun sarktığını gören esnaf apartmanın altına koşuyor. Apartman altında hazırlık yapan esnaf balkondan düşen çocuğu havada yakalıyor.

"OLAY 8 SANİYE İÇİNDE OLDU"

Düşen çocuğu kurtaranlardan Doğan Gümüştaş, “Biz burada oturuyorduk. Bir arkadaşımız çay içiyordu. Bir bağırış sesi oldu. Baktığımızda çocuk sarkmıştı. Sonra beraber koştuk. Olay 8 saniye içinde oldu. Gittik, yakaladık. Çocuk sağ salim. Bir şeyi yok. Aile bir süre dışarı çıkmadı. Herhalde bir şeye dalmışlardı. Çocuğun amcası geldi. Hastaneye götürdüler. Üçüncü kattan düşseydi ölmese bile hasar görürdü. Ailesi para verdi. Almadık. Teşekkür ettiler” diye konuştu.

"BETON ZEMİNE ÇARPMAKTAN KURTRIYORLAR"

Yaşananları anlatan esnaf Salih Doğan, “Burada otururken ailenin haberi olmadan çocuğun sarktığını gördük. Karşıdaki tekstilci arkadaşlar çocuğun sarktığını görüyor. Tam çocuğun düşeceği yere gidiyorlar. Kollarını açıyorlar. Çocuğu yakalıyorlar ve beton zemine çarpmaktan kurtarıyorlar. Çocuk iyi durumda. Tutmasalardı beton zemine çakılacaktı. Büyük bir ihtimal ölebilirdi. Çok şükür olmadı. 2 arkadaş tuttular” diye konuştu.