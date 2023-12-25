Balkabağının faydaları!

Aynı zamanda multivitamin ve mineral deposu olan balkabağı günlük alınması gereken referans değerlerini baz alırsak ; Günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 245'ini, C vitamini gereksiniminin yüzde 19'unu, potasyum gereksiniminin %16'sını, bakır ve manganez mineralleri ile E ve B2 vitaminlerine olan gereksinimin yüzde 11'ini, Demir gereksiniminin yüzde 8'ini karşılayacak içeriğe sahiptir" dedi.