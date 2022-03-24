Güney Kore ve Japonya tarafından yapılan açıklama ile Kuzey Kore'nin bilinmeyen yeni bir kıtalararası balistik füze fırlattığının duyurulması üzerine balistik füze araştırmaları çoğaldı. Balistik füzelerin özellikleri, türleri ve ne anlama geldiği merak ediliyor. İşte Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlatmasıyla gündeme gelen balistik füze hakkında meak edilenler...