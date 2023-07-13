Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Balın kilogram maliyeti 110.7 lira olarak belirlendi

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin, "2023 yılı için kır çiçek-yüksek yayla balının 1 kilogram maliyeti 110,76 lira, 26 kilogram teneke bazlı olarak arıcıdan satın alma fiyatı 2 bin 879 olarak belirlendi" ifadesini kullandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 10:23
        Balın kg maliyeti 110.7 lira olarak belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, "2023 yılı için kır çiçek - yüksek yayla balının 1 kilogram maliyeti 110,76 lira, 26 kilogram teneke bazlı olarak arıcıdan satın alma fiyatı 2 bin 879 olarak belirlendi." ifadesini kullandı.

        Şahin, yaptığı açıklamada, en temel amaçlarının Türkiye'de bal üretimi yapan arıcılık işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, bal kalitesi ve kovan başına veriminin artırılıp dünya ortalaması seviyesine çıkarmak olduğunu belirtti.

        Arının ve arıcının doğal koşullarda ürettiği balın piyasada hakim olması ve zor koşullarda üretim yapan arıcıların emeklerinin karşılığını alması için çalıştıklarını aktaran Şahin, "Ülkemiz arıcılığının yüzde 75-80'lik dilimi gezgincilik faaliyeti ile sürdürülmektedir. Gezgincilik yapan arıcımız gittiği her bölgede üretim yaparken aynı zamanda ücretsiz olarak tarım ve hayvancılık sektörü için polinasyon hizmeti de veriyor. Her gezginci arıcımız yılda 5-6 konaklama bölgesi değiştirerek, yılda ortalama 20 bin kilometre yol kat ediyor. Küresel iklim değişiklikleri nedeniyle üretici, ürüne ulaşmak için daha fazla gezgincilik yaparak daha fazla kilometre yapmak durumunda kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Son yıllardaki akaryakıt, besleme, sarf malzeme, makine/ekipman ve işçilik benzeri giderlerin artış gösterdiğine dikkati çeken Şahin, bu girdi maliyetlerinin de balın maliyetini etkilediğini ifade etti.

        Şahin, birliklerinin geleneksel olarak her yıl haziran-temmuz aylarında üreticilere 1 kilogram balın maliyetini yayınladığını belirterek, şunları kaydetti:

        "2023 yılı için kır çiçek - yüksek yayla balının 1 kilogram maliyeti 110,76 lira, 26 kilogram teneke bazlı olarak arıcıdan satın alma fiyatı 2 bin 879 olarak belirlendi. Bu bahsettiğimiz rakamların bal üretim maliyetleri olduğunun altını çizmek istiyorum. Arıcılarımızın işletmelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, maliyetler üzerinde kazanç elde etmeleri gerekmektedir. Bu fiyatın altındaki tüm alımlar Türk arıcılığının tükenişi demektir. Bu noktada arıcılarımızın ve birlik başkanlarımızın duyarlılık göstererek, bu fiyatı baz almalarını önemle rica ederim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        Sıra Icardi'de!
        Sıra Icardi'de!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        İngiltere'de yöneticiydi... Aşkı için Aydın'a yerleşti
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Manhattanhenge'a bulut engeli
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Biden'den F-16 açıklaması
        Biden'den F-16 açıklaması
        Arda 'kalite' Güler!
        Arda 'kalite' Güler!
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        Amartey'de mutlu son!
        Amartey'de mutlu son!
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!