Balıkesirspor 7 hafta kala küme düştü

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor'a 3-1 mağlup olan Balıkesirspor'un normal sezonun bitimine 7 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

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