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        Haberler Gündem Balıkesir’de iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Balıkesir’de iki ayrı kaza: 1 ölü, 6 yaralı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 01:46 Güncelleme: 12.05.2025 - 01:46
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        Balıkesir'de iki ayrı kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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        Ülkü yolu Hamdi Türe Köprüsü yakınında B.S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada yaralanan sürücü B.S.'yi yaptıkları müdahale ile dereden çıkardı. Sağlık görevlilerine teslim edilen yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Diğer kaza ise saat 22.00 sıralarında Edremit-Kalkım yolunda meydana geldi.

        OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

        İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunanlardan, Onur Y.'nin yaşamını yitirdiği, K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A.’nın da yaralandığı belirlendi. Ambulansa alınan yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Her iki kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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