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        Haberler Gündem Güncel Balıkesir İtfaiyesi'nden "termal" müdahale | Son dakika haberleri

        Balıkesir itfaiyesi artık "termal drone" ile müdahale ediyor

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, büyük yangınlarda yangının yayılış yönünün fark edilmesi ve önünün kesilmesi adına büyük fayda sağlayacağı belirtilen termal drone'u hizmete aldı. İtfaiye ekipleri ayrıca termal drone, kayıp vakalarındaki arama tarama faaliyetleri gece de kullanabilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 13:14 Güncelleme: 19.09.2024 - 13:14
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        Balıkesir İtfaiyesi'nden "termal" müdahale
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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesir İtfaiye Daire Başkanlığı, özellikle son dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatı ile yeni araç alımları, yeni teçhizat ve ekipman alımları yaparak genişlettiği makine parkuruna son olarak termal drone'u da ekledi.

        Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı'na yeni alınan termal drone ile kayıp vakalarındaki arama tarama faaliyetleri artık gece de havadan sürdürülebilecek.

        Teknik Hizmetler ve Eğitim Şube Müdürü Seyfullah Tolga, yeni ekipmana ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an bu termal drone'u aktif olarak kullanmaktayız. Hizmet içi çalışmalar ile birlikte personelimize bu cihazın eğitimi verildi. Başta orman yangınları, trafik kazaları, ormanda mahsur kalma, fabrika yangınları gibi olaylarda aktif olarak kullanıyoruz" dedi.

        İtfaiye eğitim amiri Cihan Salı ise, termal drone hakkında bilgiler verdi:

        "Yangın noktalarında ısı değerinin yüksek olduğu alanların tespiti noktasında, yangınların başlangıç yeri tespiti ve yine rüzgarın etkisi ile yangının ne tarafa doğru büyüdüğünün tespiti ve tahliye noktalarının belirlenmesi hususunda aktif olarak kullanmaktayız. Arama kurtarma faaliyetlerinde ise, yüksekten düşme, uçurumdan düşme gibi olaylarda cihazı kullanarak kaç personelle hangi ekipmanlarla müdahale etmesi noktasında bize katkı sağlamaktadır."

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın kullandığı termal droe'un Türkiye'de sadece 5 kentin itfaiye ekibinde bulunduğu öğrenildi.

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        #yerel haberler
        #Balıkesir
        #itfaiye
        #termal drone
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