Başka bir işletme çalışanı ise dükkana su girmemesi için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Her yağmur böyle çok yağdığında biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bizden daha kötü durumda olanlar var. Allah'a şükür." ifadesini kullandı.