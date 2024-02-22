Balıkesir'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kafa içi kanama (beyin kanaması) teşhisi ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden 64 yaşındaki İ.G'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, İ.G'nin ailesiyle organ bağışı konusunda görüşme yaptı. Ailenin onay vermesi üzerine İ.G'nin karaciğeri ve iki böbreği alındı.

Organlar, 3 hastaya nakledilmek üzere Bursa’ya gönderildi.