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        Haberler Gündem Balıkesir'de arıtma tesisinde gaz kaçağı: 2 işçi öldü

        Balıkesir'de arıtma tesisinde gaz kaçağı: 2 işçi öldü

        Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (BASKİ) Ovaköy'de bulunan arıtma tesisinde gaz kaçağı meydana geldi. Gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılan 2 personel, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 01:33
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        Arıtma tesisinde gaz kaçağı: 2 işçi öldü
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        Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (BASKİ) ait arıtma tesisinde meydana gelen gaz kaçağı sonucu 2 personel yaşamını yitirdi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        BASKİ personellerinden Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç, Ovaköy Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisindeki terfi istasyonunda pompa arızasını tamir ederken gaz kaçağı meydana geldi.

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        Mustafa Karakoç (Fotoğraf: DHA)
        Mustafa Karakoç (Fotoğraf: DHA)

        Arkadaşlarının zehirlendiğini fark eden diğer çalışanların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Balcı ve Karakoç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        Ceyhun Balcı (Fotoğraf: DHA)
        Ceyhun Balcı (Fotoğraf: DHA)

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'mizde meydana gelen elim kazada mesai arkadaşlarımız Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
        #Balıkesir
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