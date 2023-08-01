Balıkesir'de arıtma tesisinde gaz kaçağı: 2 işçi öldü

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Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (BASKİ) ait arıtma tesisinde meydana gelen gaz kaçağı sonucu 2 personel yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

BASKİ personellerinden Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç, Ovaköy Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisindeki terfi istasyonunda pompa arızasını tamir ederken gaz kaçağı meydana geldi.

ZEHİRLENEN 2 İŞÇİ KURTARILAMADI

Mustafa Karakoç (Fotoğraf: DHA)

Arkadaşlarının zehirlendiğini fark eden diğer çalışanların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Balcı ve Karakoç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ceyhun Balcı (Fotoğraf: DHA)

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'mizde meydana gelen elim kazada mesai arkadaşlarımız Ceyhun Balcı ve Mustafa Karakoç'un vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.