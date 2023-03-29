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Balıkesir'de 4 katlı apartmanda kalorifer kazanı patladı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 4 katlı apartmanda kalorifer kazanı patladı. Olayda 2 kişi hafif yaralandı.

Giriş: 29.03.2023 - 12:29 | Güncelleme: ABONE OL
Balıkesir'de 4 katlı apartmanda kalorifer kazanı patladı
İHA

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde 48 daireler olarak bilinen sitenin bir bloğunda kalorifer kazanı patladı. Evde bulunan iki kişi olayı hafif yaralı olarak atlattı.

Sabah saatlerinde Dursunbey İlçe merkezi Esentepe mevkiinde bulunan 48 daireler sitesindeki bir apartmanın giriş katındaki kalorifer kazanında patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle kazan dairesinin üstündeki bir evin beton zemini çökerken, bir üst dairenin zemini ise büyük hasar aldı. 4 katlı apartmandaki bazı dairelerin cam ve çerçeveleri parçalandı. Patlama sonrası çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazan dairesi üzerindeki evde yaşayan Sabri Adak ve oğlu İlhan Adak patlama sonrası hafif yaralı olarak adeta enkaza dönen evden kurtuldular.

Olay yerinde inceleme yapan Dursunbey Belediyesi inşaat mühendisleri binanın tedbir amacı ile boşaltılmasını istedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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