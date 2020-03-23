23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akdeniz sahillerinde görülmeye ilk olarak 2000'li yıllarda başlayan ve 7 türü olan zehirli balon balığı için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 'Kuyruğunu getir 5 lirayı al' projesi balıkçıları memnun etmişti.
DHA'nın haberine göre 15 Nisan'da başlayacak olan denizde avlanma yasağı öncesi balıkçılar, ağları delen ve misinaları koparan zehirli balon balığı için hazırlıklarını yapıyor.
'TEL MİSİNA KULLANACAĞIZ'
Antalya kent merkezinde bölgenin balık ihtiyacını karşılayan 110 balıkçının üye olduğu Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatifi üyesi İlhan Kaplan, bakanlığın projesinin yerinde olduğunu söyledi. Kaplan, "Balon balığını oltayla avlayacağız. İnce tel misinalar var. Bu balık tel misinayı koparamıyor. Balon balığı oltadaki yemi yedikten sonra misinayı koparıyor. 300 paraketa atıyoruz, 150'sini koparıyor. Biz avlanma için hazırız. Bakanlığın bu açıklamasından sonra bir iş doğuyor. Boşta gezenler vardı. 5 lira iyi para. Balon balığının kola kutusunu koparması ise önemli değil, tel veya çelik misinayı koparamaz" diye konuştu.
'BÜYÜK BALIKÇILARA TEŞVİK VERİLSİN'
38 yıllık balıkçı Cemal Talas ise büyük çaplı sac teknelerle bu işin üstesinden gelinebileceğini söyledi. "Daha fazla tutma şansları var" diyen Talas, "Devletin bu konuda teşvik vermesi lazım. Bizim ağlarımız küçük" dedi. Talas, "Olay, koronavirüs gibi olunca önlem alıyoruz. Büyük balıkçı bunu ağlarla yakalar. Bizim tuttuğumuz balon balığı ile Akdeniz'de balon balığı tükenmez ama teşvik verilirse bizim için çok iyi olur" şeklinde konuştu.
'MEVZUAT BİR AN ÖNCE SONUÇLANSIN'
Antalyalı Süleyman Emen, bakanlığın balon balığı konusunda ödemenin nasıl yapılacağına bir an önce açıklık getirmesi gerektiğini söyledi. 40 yıllık balıkçı Emen, şöyle devam etti:
"Koronavirüs çıktı, restoranlar kapandı. Tuttuğumuz balığı nereye vereceğiz. Biz balon balığını tel veya çelik misina ile avlarız. Ben günde 150 ile 200 balon balığı tutarım. Her taraf kaynıyor. Büyük ağları koparıyor, yırtıyor. En büyük dileğimiz bakanlığın bir an önce mevzuatı sonuçlandırması. Korona var balık da satamayacağız. En azından 3, 5 kuruş kazanırız."
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