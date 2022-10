Baldızını öldüren zanlı: Psikolojim iyi değildi

AA'nın haberine göre, Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Emrah Özkan çelik yelek giydirilerek getirildi. Özkan, savunmasında, olay günü eşiyle konuşurken Zavar'ın araçtan inerek kendisine aşağılayıcı sözler söylediğini iddia etti. Özkan, "Her şey bir anda oldu. Psikolojim iyi değildi" dedi.

Her kadın cinayetinin, kadınların yaşama hakkı ve kötü muameleye uğramama hakkına yapılan saldırı olduğunu vurgulayan Akyüz, "Kadın cinayetlerinde sayılar, bir sayıdan ziyade çalınan hayatları ifade etmektedir. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerini lanetliyoruz. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"NEDEN KIZ KARDEŞİMİ HEDEF ALDI?"

Özgecan Özkan ise sanıkla boşanacaklarına belirterek, "Neden kız kardeşimi hedef aldı? Niye beni öldürmedi de kız kardeşimi öldürdü 14 senedir onun her işkencesine, her küfrüne, her hakaretine sessiz kalmama rağmen. Bu, onun aklı değil" şeklindeki görüşlerini paylaştı.