İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, Balçova'da teleferik civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın bölgesine yönlendirildi.