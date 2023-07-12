Balatlar Yapı Topluluğu'nda yeni sezon kazısı başladı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu'nun katkılarıyla yürütülen Balatlar Yapı Topluluğu kazısında, geride kalan 13 yıllık sürede 1600 yıllık döşeme mozaiklerin yanı sıra hamam, kilise kalıntıları ile heykel parçalarına ulaşıldı. Geçen yıl bir kısmı restore edilerek sergilenmeye hazır hale getirilen eserlerin kalanlarının da bu kazı sezonunda restore edilmesi planlanıyor.

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, 14 yıl önce çok az bölümü görünen harabe durumdaki bir yapıyı kültürel bir miras haline getirdiklerini söyledi. Bundan dolayı geride kalan 13 yıllık kazı sürecinin çok başarılı geçtiğini vurgulayan Köroğlu, yeni kamulaştırmalar gerçekleşmediği için kazı sınırlarının artık son bölüme yaklaştığını dile getirdi.

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"ANADOLU'DA BU TARZ ÖNEMLİ VİLLA TARZI MOZAİKLER ÇOK SAYIDA DEĞİL" Bu sezon ana hedeflerinin mevcut kazı alanındaki mimarileri ve mozaikleri restore etmek olduğuna işaret eden Köroğlu, şunları söyledi: "En son geçen yıl çok önemli bir buluntu ele geçti. Klasik döneme ait bir çakıl taşı mozaik döşeme bulduk. Burası bir evin erkeklerin yemek yediği bölümü. Onun etrafını temizleyip ortaya çıkarıp restorasyonunu yapacağız.

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Anadolu'da bu tarz önemli villa tarzı mozaikler çok sayıda değil. O açıdan Sinop çok şanslı. Yine erken Bizans dönemi mezar mozaiklerimiz var. Onların restoreleri tamamlandı. İnşallah onların üzerine koruyucu çatı ve gezi yolları yapılacak. Onarım ve restorasyon çalışmalarımız bu şekilde devam edecek."