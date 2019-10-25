Bal sirkesi nasıl yapılır?

25 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adı halk arasında çok da bilinmeyen bal sirkesi şifalı bir sirke türüdür. Diğer sirke çeşitlerinden daha farklı özelliklere sahiptir. Bu ayrıcalığı ile vücudun temizlenmesine, beynin daha iyi çalışmasına, sinir ve sindirim sisteminin sağlıklı olmasına yardımcı olur.
Bal sirkesi, beyin için çok faydalıdır; aynı zamanda mide ve bağırsakların temizlenmesine de yardımcı olur. Genellikle her yerde kolayca bulamayacağınız bir sirke olduğu için evinizde kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz.
Bal Sirkesi İçin Gereken Malzemeler:
1 Litrelik Kavanoz
1 Litre su
2 Yemek kaşığı ham bal
Yarım tatlı kaşığı kaya tuzu
Yarım çay bardağı organik elma sirkesi
Bal Sirkesi Yapılışı:
Hazırlık aşaması olarak 1 litre suyumuzu ısıtıyoruz.
Buradaki püf noktası, suyu kesinlikle kaynatacak kadar ısıtmıyoruz.
Kaynar su balın içindeki faydalı vitamin ve mineralleri yok eder.
Bu da istemediğimiz bir şeydir.
Suyun sıcak olmasındaki amaç; balı su içinde daha kolay eritmektir.
2 yemek kaşığı balımızı kavanoza koyuyoruz.
Eğer bal tadının daha fazla olmasını isterseniz 3 kaşıkta koyabilirsiniz.
Ağız tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz.
Sıcak suyumuzu kavanozdaki balın üstüne döküyoruz ve bal eriyene kadar karıştırıyoruz.
Organik elma sirkesini ve kaya tuzunu ekliyoruz.
Diğer önemli bir konu ise kavanoz kapağını kapatmamak.
Kavanozun üstünü temiz bir bezle kapatıyoruz ve ışık görmeyen karanlık bir yere kaldırıyoruz.
Püf Noktası:
Organik bal sirkesi yaklaşık olarak 10-12 ay bekletilmelidir.
Fermantasyon süresinde sıcaklık derecesi önemli olduğundan, yazın yapılan sirkenin (ortalama 20 derece üstü sıcaklık) fermantasyon süreci kışın yapılan sirkeye göre daha hızlı olur.
Sirkeyi buzdolabında ya da oda sıcaklığında bozulmadan saklayabilirsiniz.
Oldukça düşükte olsa asidik olduğundan bakteri oluşumuna ve bozulmaya karşı dayanıklıdır.
Sirke ne kadar uzun süre bekletilirse o kadar kaliteli ve şifalı olur.
Sirkeyi tek kavanozda yapmak yerine 2 ayrı kavanozda yaparsanız birini kullanırken diğeri daha uzun süre bekleyeceğinden sirke kalitesi de artar.
Normal sirke ile yapılan turşu, salamura gibi gıdalar aynı zamanda bal sirkesi ile de yapılabilmektedir.
Yaptığınız sirke hoşunuza gitmedi ise kesinlikle atmayınız.
Mükemmel bir temizlik malzemesi, parlatıcı, dezenfektan olarak kullanabilirsiniz.
Ayrıca, piyasada satılan katkılı sirkelerden de tüketmeyiniz.
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