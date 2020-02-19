19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve Orman Bakanlığı, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretimini yasakladı.
Bakanlığın, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, gıda ve gıda ile temas eden malzemelere ilişkin kriterler, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, gıda katkı maddeleri, gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller, aroma vericiler, gıda enzimleri, bulaşanlar, ambalajlama, etiketleme, maksimum kalıntı limitleri ile yatay ve dikey gıda kodeksine ilişkin esaslar düzenleniyor.
Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler için ilgili gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve gıda katkı maddelerini düzenleyen yatay gıda kodeksi hükümlerine uyulması zorunlu olacak.
Gıda ile temas eden madde ve malzeme için belirlenmiş özel kriterleri içeren dikey gıda kodeksi hükümleri de yatay gıda kodeksi hükümleri ile birlikte uygulanacak.
Gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımının, tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimi Bakanlıkça yapılacak.
Yönetmelik kapsamında yer alan ve ülkesel veya yöresel adlarıyla belirtilen gıdalar, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak koşuluyla bu adlarla üretilebilecek.
AROMALI ŞURUBA ÖNLEM
Yönetmeliğe göre, pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi veren meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek.
Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünlerin de üretiminin önüne geçilecek.
Aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünler üretilmesi yasaklandı. Bal aromalı ve benzeri şurup üreten gıda işletmecilerinin, yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ürettikleri ürünler, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra piyasada bulunamayacak.
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