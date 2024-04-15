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        Haberler Spor Futbol Diğer BAL'da maddi sıkıntı büyük! Kulüplerin gözü gelir için TFF'de - Futbol Haberleri

        BAL'da maddi sıkıntı büyük! Kulüplerin gözü gelir için TFF'de

        Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) maddi imkansızlıklar artarken birçok takım ligden çekilmeyi ya da küme düşmeyi göze almış durumda. BAL'da ayrıca grupların dengesiz dağılması sonucu oluşan deplasman handikabı da kulüpleri mali anlamda zorlayan sorunların başında geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 13:37 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:28
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        BAL'da maddi sıkıntı büyük! Kulüplerin gözü gelir için TFF'de
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        Türkiye'nin 5. seviyedeki futbol ligi konumundaki Bölgesel Amatör Lig'de sıkıntılar artarak devam ediyor. 170 takımın 12 grupta mücadele ettiği ligde pek çok ekip maddi imkansızlıklardan dolayı çekilme ve düşmeyi göze almış durumda. 12 gruptan sadece 1. Grup'ta İstanbul ekipleri buluşurken diğer 3 İstanbul takımı ise Trakya bölgesindeki takımlarla eşleşti. Bu durum da diğer İstanbul takımlarına göre 3 takımın maddi olarak daha da zorlanmasına sebep oluyor.

        TAÇSPOR: ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

        Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız İstanbul Taçsporlu yetkililer deplasman giderlerinin kulüpleri zorladığını, yüksek maliyetler nedeniyle TFF'den çözüm beklediklerini vurguladı. Taçsporlu yöneticiler, konu hakkında TFF'ye de çözüm önerilerini yolladıklarını belirterek deplasman ve kamp giderlerine destek, Spor Toto ve İddaa'dan gelir kaynağı oluşturulması, il statüsünün gözden geçirilmesi, ligi 3.-4. bitiren takımların statü gereği düşüp alt sıralardaki takımların kalması gibi adaletsizliklerin düzeltilmesini talep ederken BAL yerine daha önce de gündeme gelen 4. Lig'in kurulması gerektiğini yinelediler.

        PLAY-OFF TALEBİ

        Öte yandan kulüpler, Süper Lig haricinde play-off uygulaması olmayan tek lig olan BAL'da da play-off sisteminin uygulanmasını, bunun lig yarışına canlılık getireceğini savunuyorlar.

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