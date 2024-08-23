Bal bozulmaz sanıyorsanız bir daha düşünün! Doğru saklama yöntemiyle balınızın uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz!
Balın bozulmayacağını mı düşünüyorsunuz? Yanıldığınızı öğrenmek sizi şaşırtabilir! Bal, yanlış saklama koşullarında bozulabilir ve besin değerini kaybedebilir. Peki, balı uzun süre taze tutmanın sırrı nedir?
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Balın sonsuz bir raf ömrü olduğunu mu sanıyorsunuz? Bu yaygın yanılgı, balın bozulmasına neden olabilir. Balın tazeliğini korumak ve sağlık açısından en iyi faydayı sağlamak için doğru saklama koşullarını bilmek şart! İşte detaylar...
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300 FARKLI BAL ÇEŞİDİ VAR!
Görünüşe göre bu kalın, yapışkan, tatlı nektar, özelliklerini üreticileri olan bal arıları tarafından verilen kimyasallara borçludur. Şaşırtıcı bir şekilde, bugün bilinen ve 20.000'den fazla bal arısı türü tarafından üretilen en az 300 çeşit bal vardır.
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BALIN TÜRÜ ARININ TÜRÜNE BAĞLI
Johns Hopkins Üniversitesi'nde gıda bilimcisi ve Chicago merkezli bir gıda bilimi ve beslenme araştırma firması olan Corvus Blue LLC'nin kurucusu Kantha Shelke, “Balın bileşimi bal arılarının türüne bağlıdır” dedi.
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BALIN TIBBİ ÖZELLİKLERİNDEN SORUMLU BİLEŞİKLER
Arılar çiçeklerden nektar topladıktan sonra, glikoz ve fruktozun karmaşık bir karışımı olan sükrozu yüksek konsantrasyonlu basit şekerlere dönüştürür. Bal çoğunlukla şeker olsa da, enzimler, mineraller, vitaminler ve organik asitler gibi bir düzineden fazla başka madde de içerir.
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Bal ayrıca anti-enflamatuar ve antioksidan olduğu bilinen flavonoid ve fenolik bileşikler içerir. Bu bileşikler balın tıbbi özelliklerinden sorumludur.
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MİKROPLARIN BÜYÜYECEĞİ BİR ALAN YOK!
Bal arıları balı oluştururken bir araya gelen çok sayıda kimyasal, bu doğal tatlandırıcıyı genellikle yiyecekleri bozan mikroplar için misafirperver hale getirir.
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Balın yüksek şeker içeriği onu higroskopik hale getirir, yani ortamdaki nemi emebilir ve hatta çevredeki mikrobiyal hücrelerden suyu emebilir. Balda ayrıca mikropların büyüyebileceği düşük seviyede su bulunur.
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Arılar çiçek nektarını basit şekerlere dönüştürdükten sonra tatlı sıvıyı kusar ve kovandaki diğer arılara aktarır. Nektar arıların midesinde beklerken, glikoz oksidaz glikozu parçalar ve glukonik asit ve hidrojen peroksite dönüştürür.
Arılar nihayet sindirilmiş nektarı peteğe yerleştirip havalandırdıklarında, su yavaşça buharlaşır ve bu tatlı sıvıyı viskoz hale getirir.
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UZUN VADEDE DEĞİŞİME UĞRUYOR
Tüm bu kimyasallar mikropların balı bozmasını engeller. Ancak bal uzun süre tüketilmesi güvenli olsa da zamanla değişime uğrar.
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“Bal bileşenleri kristalleşme, fermantasyon, oksidasyon ve termal etkiler nedeniyle değişikliğe uğrar. Bu değişiklikler aynı zamanda balın türüne (açık veya koyu) ve kaynağına ya da mevsime ve bal arısının topladığı bitkilere göre değişen bölgeye de bağlıdır” diyor Shelke.
“Bu değişikliklerden bazıları görünüm de dahil olmak üzere besinsel ve duyusal özellikleri etkilemektedir.”
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BALI ISITMAK TEHLİKELİ MİDİR?
Isıtıldığında veya uzun süre saklandığında bal, şekeri karamelize eden ve kahverengiye dönüştüren kimyasal reaksiyonun aynısı olan Maillard reaksiyonuna girebilir. Şekerler susuz kaldıkça, potansiyel olarak toksik bir bileşik olan 5-hidroksimetilfurfural (HMF) üretirler. HMF ayrıca kahvaltılık gevrekler, kuru meyveler ve süt dahil olmak üzere diğer birçok gıda ürününde de bulunur.
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Günlük tüketim için güvenli HMF seviyeleri hala tam olarak anlaşılamamıştır. Bazı araştırmalar HMF'nin kanseri körükleyebileceğini öne sürerken, diğerleri bileşiğin alerjik reaksiyonları önleyebileceğini öne sürmektedir.
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Isıtma HMF üretimine yol açar, ancak soğutma balın kristalleşmesine neden olur. Bal soğudukça, şeker içeriği çok doymuş hale gelir ve çözelti içinde kalamaz. Shelke, bu durumun depolama sırasında baldan nem kaçtığında da meydana gelebileceğini ve şekerlerin kristaller oluşturmasına neden olabileceğini söyledi.
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BAL NASIL SAKLANMALI?
Bir araştırmaya göre, balın duyusal ve kimyasal özellikleri en iyi 24 santigrat derece veya oda sıcaklığında saklandığında korunur.
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Shelke, tüm bu değişkenler nedeniyle, “taşıma ve ambalajlama balın raf ömrünü büyük ölçüde etkileyebilir” dedi. “Ham bal - bozulmamış enzimler ve diğer faydalı bileşiklerle - minimum düzeyde işlenir ve kapalı bir kapta saklanırsa 'sonsuza kadar' dayanabilir.”
Kaynak: Live Science
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