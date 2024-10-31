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        Haberler Gündem Güncel Bakırköy'deki ölümlü kazaya ilişkin gözaltına alınan İETT şoförü tutuklandı | Son dakika haberleri

        Bakırköy'deki ölümlü kazaya ilişkin gözaltına alınan İETT şoförü tutuklandı

        İstanbul Bakırköy'de, kullandığı İETT otobüsüyle çarptığı 80 yaşındaki kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 17:41 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:41
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        ölümlü kazaya karışan İETT şoförü tutuklandı
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        Bakırköy'de, Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde dün meydana gelen ve Sevinç Tuna'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından gözaltına alınan İETT otobüsü şoförü Murat Şahin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Bakırköy Adliyesi'ne götürülen Şahin, savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince ''taksirle ölüme neden olma'' suçundan tutuklandı.

        Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nin önünde duran Sevinç Tuna'ya Murat Şahin'in kullandığı 34 HO 2338 plakalı İETT otobüsü çarpmış, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Tuna'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, şoför gözaltına alınmıştı.

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        #İETT
        #Kaza
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