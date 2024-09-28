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        Bakırköy'de kaldırım işgaline çizgili önlem

        İstanbul'un Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri, işletmelerin yaya geçişine engel olmaması için sınırları sarı çizgi çekerek belirledi. Zabıta Komiseri Kemal Boztürk, "Belediye başkanımızın talimatlarıyla çarşı, cadde ve sokaklarda yayaların rahat bir şekilde yürüyebilmesi için bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Hem esnafı hem de vatandaşı mağdur etmemek adına bu düzeni sağlıyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 18:22 Güncelleme: 28.09.2024 - 18:22
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        Bakırköy'de işgale çizgili önlem
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        İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun şehir düzenini korumaya yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında zabıta ekiplerinin kaldırım ve yol işgaline karşı denetimleri sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında denetime çıkan zabıtalar, cadde boyunca kaldırımı işgal eden tüm iş yerlerini tespit ederek esnafı kurallara uyması konusunda uyarıyor.

        Yapılan uyarıların ardından zabıta ekipleri, yayaların geçiş yollarının kısıtlanmaması için çarşı, cadde ve sokaklardaki işletmelerin sınırlarını belirleyerek bu sınırlara sarı çizgi çekiyor.

        Zabıta Komiseri Kemal Boztürk, "Belediye Başkanımızın talimatlarıyla çarşı, cadde ve sokaklarda yayaların rahat bir şekilde yürüyebilmesi için bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Hem esnafı hem de vatandaşı mağdur etmemek adına bu düzeni sağlıyoruz. Çalışmalarımız Bakırköy genelinde düzenli bir şekilde devam edecek" dedi.

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        #istanbul haberleri
        #Bakırköy Belediyesi
        #Kaldırım işgali
        #sarı çizgi
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