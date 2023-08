Bakara Suresi okunuşu ve anlamı: Bakara Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

191.Vaktuluhum haysu sekıftumuhum ve ahricuhum min haysu ahracukum vel fitnetu eşeddu minel katli, ve la tukatiluhum indel mescidil harami hatta yukatilukum fih(fihi), fe in katelukum faktuluhum kezalike cezaul kafirin(kafirine).

192.Fe inintehev fe innallahe gafurun rahim(rahimun).

193.Ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekuned dinu lillah(lillahi), fe inintehev fe la udvane illa alez zalimin(zalimine).

194.Eş şehrul haramu biş şehril harami vel hurumatu kısas(kısasun), fe meni’teda aleykum fa’tedu aleyhi bi misli ma’teda aleykum, vettekullahe va’lemu ennellahe meal muttekin(muttekine).

195.Ve enfiku fi sebilillahi ve la tulku bi eydikum ilet tehluketi, ve ahsinu, innallahe yuhıbbul muhsinin(muhsinine).

196.Ve etimmul hacce vel umrete lillah(lillahi), fe in uhsirtum fe mesteysera minel hedyi ve la tahliku ruusekum hatta yeblugal hedyu mahilleh(mahillehu), fe men kane minkum maridan ev bihi ezen min ra’sihi fe fidyetun min sıyamin ev sadakatin ev nusuk(nusukin) fe iza emintum, fe men temettea bil umreti ilel haccı fe mesteysera minel hedyi, fe men lem yecid fe sıyamu selaseti eyyamin fil haccı ve seb’atin iza reca’tum tilke aşaratun kamileh(kamiletun), zalike li men lem yekun ehluhu hadırıl mescidil haram(harami), vettekullahe va’lemu ennellahe şedidul ikab(ikabi).

197.El haccu eşhurun ma’lumat(ma’lumatun), fe men farada fihinnel hacca fe la refese ve la fusuka ve la cidale fil hacc(haccı), ve ma tef’alu min hayrın ya’lemhullah(ya’lemhullahu), ve tezevvedu fe inne hayraz zadit takva, vettekuni ya ulil elbab(elbabi).

198.Leyse aleykum cunahun en tebtegu fadlan min rabbikum fe iza efadtum min arafatin fezkurullahe indel meş’aril haram(harami), vezkuruhu kema hedakum, ve in kuntum min kablihi le mined dallin(dalline).

199.Summe efidu min haysu efadan nasu vestagfirullah(vestagfirullahe), innallahe gafurun rahim(rahimun).

200.Fe iza kadaytum menasikekum fezkurullahe ke zikrikum abaekum ev eşedde zikra(zikren), fe minen nasi men yekulu rabbena atina fid dunya ve ma lehu fil ahirati min halak(halakın).

201.Ve minhum men yekulu rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahirati haseneten ve kına azaben nar(nari).

202.Ulaike lehum nasibun mimma kesebu vallahu seriul hısab(hısabi).

203.Vezkurullahe fi eyyamin ma’dudat(ma’dudatin), fe men teaccele fi yevmeyni fe la isme aleyh(aleyhi), ve men teahhara fe la isme aleyhi, li menitteka vettekullahe va’lemu ennekum ileyhi tuhşerun(tuhşerune).

204.Ve minen nasi men yu’cibuke kavluhu fil hayatid dunya ve yuşhidullahe ala ma fi kalbihi, ve huve eleddul hısam(hısami).

205.Ve iza tevella sea fil ardı li yufside fiha ve yuhlikel harse ven nesl(nesle), vallahu la yuhıbbul fesad(fesada).

206.Ve iza kile lehuttekıllahe ehazethul izzetu bil ismi fe hasbuhu cehennem(cehennemu), ve le bi’sel mihad(mihadu).

207.Ve minen nasi men yeşri nefsehubtigae mardatillah(mardatillahi), vallahu raufun bil ıbad(ıbadi).

208.Ya eyyuhallezine amenudhulu fis silmi kaffeh(kaffeten), ve la tettebiu hutuvatiş şeytan(şeytani), innehu lekum aduvvun mubin(mubinun).

209.Fe in zeleltum min ba’di ma caetkumul beyyinatu fa’lemu ennallahe azizun hakim(hakimun).

210.Hel yenzurune illa en ye’tiyehumullahu fi zulelin minel gamami vel melaiketu ve kudiyel emr(emru), ve ilallahi turceul umur(umuru).

211.Sel beni israile kem ateynahum min ayetin beyyineh(beyyinetin), ve men yubeddil ni’metallahi min ba’di ma caethu fe innallahe şedidul ikab(ikabi).

212.Zuyyine lillezine keferul hayatud dunya ve yesharune minellezine amenu, vellezinettekav fevkahum yevmel kıyameh(kıyameti), vallahu yerzuku men yeşau bi gayrihisab(hisabin).

213.Kanen nasu ummeten vahıdeten fe beasallahun nebiyyine mubeşşirine ve munzirine, ve enzele meahumul kitabe bil hakkı li yahkume beynen nasi fi mahtelefu fihi, ve mahtelefe fihi illallezine utuhu min ba’di ma caethumul beyyinatu bagyen beynehum, fe hedallahullezine amenu li mahtelefu fihi minel hakkı bi iznihi, vallahu yehdi men yeşau ila sıratın mustakim(mustakimin).

214.Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye’tikum meselullezine halev min kablikum messethumul be’sau ved darrau ve zulzilu hatta yekuler resulu vellezine amenu meahu meta nasrullah(nasrullahi), e la inne nasrallahi karib(karibun).

215.Yes’eluneke maza yunfikun(yunfikune), kul ma enfaktum min hayrin fe lil valideyni vel akrabine vel yetama vel mesakini vebnis sebil(sebili), ve ma tef’alu min hayrin fe innallahe bihi alim(alimun).

216.Kutibe aleykumul kitalu ve huve kurhun lekum, ve asa en tekrahu şey’en ve huve hayrun lekum, ve asa en tuhıbbu şey’en ve huve şerrun lekum vallahu ya’lemu ve entum la ta’lemun(ta’lemune).

217.Yes’eluneke aniş şehril harami kıtalin fihi, kul kıtalun fihi kebir(kebirun), ve saddun an sebilillahi ve kufrun bihi vel mescidil harami ve ihracu ehlihi minhu ekberu indallah(indallahi), vel fitnetu ekberu minel katl(katli), ve la yezalune yukatilunekum hatta yeruddukum an dinikum inistetau ve men yertedid minkum an dinihi fe yemut ve huve kafirun fe ulaike habitat a’maluhum fid dunya vel ahirati, ve ulaike ashabun nar(nari), hum fiha halidun(halidune).

218.İnnellezine amenu vellezine haceru ve cahedu fi sebilillahi, ulaike yercune rahmetallah(rahmetallahi), vallahu gafurun rahim(rahimun).

219.Yes’eluneke anil hamri vel meysir(meysiri), kul fihima ismun kebirun ve menafiu lin nasi, ve ismuhuma ekberu min nef’ihima ve yes’eluneke maza yunfikun(yunfikune) kulil afve, kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum tetefekkerun(tetefekkerune).

220.Fid dunya vel ahirah(ahirati) ve yes’eluneke anil yetama kul ıslahun lehum hayr(hayrun) ve in tuhalituhum fe ıhvanukum vallahu ya’lemul mufside minel muslih(muslihi) ve lev şaallahu le a’netekum innallahe azizun hakim(hakimun).

221.Ve la tenkihul muşrikati hatta yu’minn(yu’minne), ve le emetun mu’minetun hayrun min muşriketin ve lev a’cebetkum, ve la tunkihul muşrikine hatta yu’minu ve le abdun mu’minun hayrun min muşrikin ve lev a’cebekum, ulaike yed’une ilen nar(nari), vallahu yed’u ilel cenneti vel magfireti bi iznih(iznihi), ve yubeyyinu ayatihi lin nasi leallehum yetezekkerun(yetezekkerune).

222.Ve yes’eluneke anil mahid(mahidi), kul huve ezen, fa’tezilun nisae fil mahidi, ve la takrabuhunne hatta yathurn(yathurne) fe iza tetahherne fe’tuhunne min haysu emerekumullah(emerekumullahu) innallahe yuhıbbut tevvabine ve yuhibbul mutetahhirin(mutetahhirine).

223.Nisaukum harsun lekum, fe’tu harsekum enna şi’tum ve kaddimu li enfusikum vettekullahe va’lemu ennekum mulakuh(mulakuhu), ve beşşiril mu’minin(mu’minine).

224.Ve la tec’alullahe urdaten li eymanikum en teberru ve tetteku ve tuslihu beynen nas(nasi), vallahu semiun alim(alimun).

225.La yuahızukumullahu bil lagvi fi eymanikum ve lakin yuahızukum bi ma kesebet kulubukum vallahu gafurun halim(halimun).

226.Lillezine yu’lune min nisaihim terabbusu erbaati eşhur(eşhurin), fe in fau fe innallahe gafurun rahim(rahimun).

227.Ve in azemut talaka fe innallahe semiun alim(alimun).

228.Vel mutallakatu yeterabbasne bi enfusihinne selasete kuruin, ve la yahıllu lehunne en yektumne ma halakallahu fi erhamihinne in kunne yu’minne billahi vel yevmil ahır(ahıri), ve buuletuhunne ehakku bi reddihinne fi zalike in eradu ıslaha(ıslahan), ve lehunne mislullezi aleyhinne bil ma’ruf(ma’rufi), ve lir ricali aleyhinne dereceh(derecetun), vallahu azizun hakim(hakimun).

229.Et talaku merratan(merratani), fe imsakun bi ma’rufin ev tesrihun bi ihsan(ihsanin), ve la yahıllu lekum en te’huzu mimma ateytumuhunne şey’en illa en yehafa ella yukima hududallah(hududallahi), fe in hıftum ella yukima hududallahi, fe la cunaha aleyhima fi meftedet bih(bihi), tilke hududullahi fe la ta’teduha, ve men yeteadde hududallahi fe ulaike humuz zalimun(zalimune).

230.Fe in tallakaha fe la tahıllu lehu min ba’du hatta tenkiha zevcen gayrah(gayrahu), fe in tallakaha fe la cunaha aleyhima en yeteracea in zanna en yukima hududallah(hududallahi), ve tilke hududullahi yubeyyinuha li kavmin ya’lemun(ya’lemune).

231.Ve iza tallaktumun nisae fe belagne ecelehunne fe emsikuhunne bi ma’rufin ev serrihuhunne bi ma’ruf(ma’rufin), ve la tumsikuhunne dıraran li ta’tedu, ve men yef’al zalike fe kad zaleme nefseh(nefsehu), ve la tettehızu ayatillahi huzuva(huzuven), vezkuru ni’metallahi aleykum ve ma enzele aleykum minel kitabi vel hikmeti yeızukum bih(bihi), vettekullahe va’lemu ennallahe bi kulli şey’in alim(alimun).

232.Ve iza tallaktumun nisae fe belagne ecelehunne fe la ta’duluhunne en yenkıhne ezvacehunne iza teradav beynehum bil ma’ruf(ma’rufi), zalike yuazu bihi men kane minkum yu’minu billahi vel yevmil ahır(ahıri), zalikum ezka lekum ve ather(atheru), vallahu ya’lemu ve entum la ta’lemun(ta’lemune).

233.Vel validatu yurdı’ne evladehunne havleyni kamileyni li men erade en yutimmer radaah(radaate), ve alel mevludi lehu rızkuhunne ve kisvetuhunne bil ma’ruf(ma’rufi), la tukellefu nefsun illa vus’aha, la tudarra validetun bi velediha ve la mevludun lehu bi veledihi ve alel varisi mislu zalik(zalike), fe in erada fısalen an teradın min huma ve teşavurin fe la cunaha aleyhima ve in eradtum en testerdıu evladekum fe la cunaha aleykum iza sellemtum ma ateytum bil ma’ruf(ma’rufi), vettekullahe va’lemu ennellahe bi ma ta’melune basir(basirun).

234.Vellezine yuteveffevne minkum ve yezerune ezvacen yeterabbasne bi enfusihinne erbeate eşhurin ve aşra(aşran), fe iza belagne ecelehunne fe la cunahe aleykum fi ma fealne fi enfusihinne bil ma’ruf(ma’rufi), vallahu bi ma ta’melune habir(habirun).

235.Ve la cunahe aleykum fima arradtum bihi min hitbetin nisai ev eknentum fi enfusikum, alimallahu ennekum se tezkurunehunne ve lakin la tuvaıduhunne sirran illa en tekulu kavlen ma’rufa(ma’rufen), ve la ta’zimu ukdeten nikahı hatta yeblugal kitabu eceleh(ecelehu), va’lemu ennallahe ya’lemu ma fi enfusikum fahzeruh(fahzeruhu), va’lemu ennallahe gafurun halim(halimun).

236.La cunaha aleykum in tallaktumun nisae ma lem temessuhunne ev tefridu lehunne faridah(faridaten) ve mettiuhunne alel musiı kaderuhu ve alel muktiri kaderuh(kaderuhu) metaan bil ma’ruf(ma’rufi), hakkan alel muhsinin(muhsinine).

237.Ve in tallaktumuhunne min kabli en temessuhunne ve kadfaradtum lehunne faridaten fe nısfu ma faradtum illaen ya’fune ev ya’fuvellezi bi yedihi ukdetun nikah(nikahı), ve en ta’fu akrabu lit takva ve la tensevul fadla beynekum innallahe bi ma ta’melune basir(basirun).

238.Hafizu alas salavati ves salatil vusta ve kumu lillahi kanitin(kanitine).

239.Fe in hıftum fe ricalen ev rukbana(rukbanen), fe iza emintum, fezkurullahe kema allemekum ma lem tekunu ta’lemun(ta’lemune).

240.Vellezine yuteveffevne minkum ve yezerune ezvaca(ezvacen), vasıyyeten li ezvacihim metaan ilel havli gayre ıhrac(ıhracın), fe in harecne fe la cunaha aleykum fi ma fealne fi enfusihinne min ma’ruf(ma’rufin), vallahu azizun hakim(hakimun).

241.Ve lil mutallakati metaun bil ma’ruf(ma’rufi) hakkan alel muttekin(muttekine).

242.Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi leallekum ta’kılun(ta’kılune).

243.E lem tera ilellezine haracu min diyarihim ve hum ulufun hazaral mevti, fe kale lehumullahu mutu summe ahyahum innallahe le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekseren nasi la yeşkurun(yeşkurune).

244.Ve katilu fi sebilillahi va’lemu ennallahe semiun alim(alimun).

245.Menzellezi yukridullahe kardan hasenen fe yudaifehu lehu ed’afen kesirah(kesiraten), vallahu yakbidu ve yebsut(yebsutu) ve ileyhi turceun(turceune).

246.E lem tera ilel melei min beni israile min ba’di musa, iz kalu li nebiyyin lehumub’as lena meliken nukatil fi sebilillah(sebilillahi), kale hel aseytum in kutibe aleykumul kıtalu ella tukatil(tukatilu), kalu ve ma lena ella nukatile fi sebilillahi ve kad uhricna min diyarina ve ebnaina fe lemma kutibe aleyhimul kıtalu tevellev illa kalilen minhum vallahu alimun biz zalimin(zalimine).

247.Ve kale lehum nebiyyuhum innallahe kad bease lekum talutemelika(meliken), kalu enna yekunu lehul mulku aleyna ve nahnu ehakku bil mulki minhu ve lem yu’te seaten minel mal(mali), kale innallahestafahu aleykum ve zadehu bestaten fil ilmi vel cism(cismi), vallahu yu’ti mulkehu men yeşau, vallahu vasiun alim(alimun).

248.Ve kale lehum nebiyyuhum inne ayete mulkihi en ye’tiyekumut tabutu fihi sekinetun min rabbikum ve bakiyyetun mimma terake alu musa ve alu harune tahmiluhul melaikeh(melaiketu), inne fi zalike le ayeten lekum in kuntum mu’minin(mu’minine).

249.Fe lemma fesale talutu bil cunudi, kale innallahe mubtelikum bi neher(neherin), fe men şeribe minhu fe leyse minni, ve men lem yat’amhu fe innehu minni illa menigterafe gurfeten bi yedih(yedihi), fe şeribu minhu illa kalilen minhum fe lemma cavezehu huve vellezine amenu meahu, kalu la takate lenal yevme bi calute ve cunudih(cunudihi), kalellezine yezunnune ennehum mulakullahi, kem min fietin kaliletin galebet fieten kesiraten bi iznillah(iznillahi), vallahu meas sabirin(sabirine).

250.Ve lemma berazu li calute ve cunudihi kalu rabbena efrig aleyna sabren ve sebbit ekdamena vensurna alel kavmil kafirin(kafirine).

251.Fe hezemuhum bi iznillahi, ve katele davudu calute ve atahullahul mulke vel hikmete ve allemehu mimma yeşau, ve lev la def’ullahin nase, ba’dahum bi ba’din le fesedetil ardu ve lakinnallahe zu fadlin alel alemin(alemine).

252.Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hakk(hakkı), ve inneke le minel murselin(murseline).

253.Tilker rusulu faddalna ba’dahum ala ba’d(ba’din), minhum men kellemallahu ve rafea ba’dahum derecat(derecatin), ve ateyna isabne meryemel beyyinati ve eyyednahu bi ruhıl kudus(ruhıl kudusi), ve lev şaallahu maktetelellezine min ba’dihim min ba’di ma caethumul beyyinatu ve lakinihtelefu fe minhum men amene ve minhum men kefer(kefere), ve lev şaallahu maktetelu ve lakinnallahe yef’alu ma yurid(yuridu).

254.Ya eyyuhellezine amenu enfiku mimma razaknakum min kabli en ye’tiye yevmun la bey’un fihi ve la hulletun ve la şefaah(şefaatun), vel kafirune humuz zalimun(zalimune).

255.Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum(kayyumu), la te’huzuhu sinetun ve la nevm(nevmun), lehu ma fis semavati ve ma fil ard(ardı), menzellezi yeşfeu indehu illa bi iznih(iznihi) ya’lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum, ve la yuhitune bi şey’in min ilmihi illa bi ma şae, vesia kursiyyuhus semavati vel ard(arda), ve la yeuduhu hıfzuhuma ve huvel aliyyul azim(azimu).

256.La ikrahe fid dini kad tebeyyener ruşdu minel gayy(gayyi), fe men yekfur bit taguti ve yu’min billahi fe kadistemseke bil urvetil vuska, lanfisame leha, vallahu semiun alim(alimun).

257.Allahu veliyyullezine amenu, yuhricuhum minez zulumati ilan nur(nuri), vellezine keferu evliyauhumut tagutu yuhricunehum minen nuri ilaz zulumat(zulumati), ulaike ashabun nar(nari), hum fiha halidun(halidune).

258.E lem tera ilellezi hacce ibrahime fi rabbihi en atahullahul mulk(mulke), iz kale ibrahimu rabbiyellezi yuhyi ve yumitu, kale ene uhyi ve umit(umitu), kale ibrahimu fe innallahe ye’ti biş şemsi minel maşrıkı fe’ti biha minel magribi fe buhitellezi kefer(kefere), vallahu la yehdil kavmez zalimin(zalimine).

259.Ev kellezi merra ala karyetin ve hiye haviyetun ala uruşiha, kale enna yuhyi hazihillahu ba’de mevtiha, fe ematehullahu miete amin summe beaseh(beasehu), kale kem lebist(lebiste), kale lebistu yevme ev ba’da yevm(yevmin), kale bel lebiste miete amin fenzur ila taamike ve şerabike lem yetesenneh, venzur ila hımarike ve li nec’aleke ayeten lin nasi venzur ilal izami keyfe nunşizuha summe neksuha lahma(lahmen), fe lemma tebeyyene lehu, kale a’lemu ennallahe ala kulli şey’in kadir(kadirun).

260.Ve iz kale ibrahimu rabbi erini keyfe tuhyil mevta kale e ve lem tu’min kale bela ve lakin li yatmainne kalbi kale fe huz erbeaten minet tayri fe surhunne ileyke summec’al ala kulli cebelin minhunne cuz’en summed’uhunne ye’tineke sa’ya(sa’yen), va’lem ennallahe azizun hakim(hakimun).

261.Meselullezine yunfikune emvalehum fi sebilillahi ke meseli habbetin enbetet seb’a senabile fi kulli sunbuletin mietu habbetin, vallahu yudaifu li men yeşau, vallahu vasiun alim(alimun).

262.Ellezine yunfikune emvalehum fi sebilillahi summe la yutbiune ma enfeku mennen ve la ezen lehum ecruhum inde rabbihim, ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun(yahzenune).

263.Kavlun ma’rufun ve magfiretun, hayrun min sadakatin yetbeuha eza(ezen), vallahu ganiyyun halim(halimun).

264.Ya eyyuhallezine amenu la tubtılu sadakatikum bil menni vel eza, kellezi yunfiku malehu riaen nasi ve la yu’minu billahi vel yevmil ahır(ahıri), fe meseluhu ke meseli safvanin aleyhi turabun fe esabehu vabilun fe terakehu salda(salden), la yakdirune ala şey’in mimma kesebu vallahu la yehdil kavmel kafirin(kafirine).

265.Ve meselullezine yunfikune emvalehumubtigae mardatillahi ve tesbiten min enfusihim ke meseli cennetin bi rabvetin esabeha vabilun fe atet ukuleha dı’feyn(dı’feyni), fe in lem yusıbha vabilun fe tall(tallun), vallahu bima ta’melune basir(basirun).

266.E yeveddu ehadukum en tekune lehu cennetun min nahilin ve a’nabin tecri min tahtihel enharu, lehu fiha min kullis semarati ve esabehul kiberu ve lehu zurriyyetun duafau fe esabeha ı’sarun fihi narun fahterakat kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum tetefekkerun(tetefekkerune).

267.Ya eyyuhallezine amenu enfiku min tayyibati ma kesebtum ve mimma ahracna lekum minel ard(ardı), ve la teyemmemul habise minhu tunfikune ve lestum bi ahızihı illa en tugmidu fih(fihi), va’lemu ennallahe ganiyyun hamid(hamidun).

268.Eş şeytanu yeidukumul fakra ve ye’murukumbil fahşai vallahu yeidukum magfireten minhuve fadla(fadlan), vallahu vasiun alim(alimun).

269.Yu’til hikmete men yeşau, ve men yu’tel hikmete fe kad utiye hayran kesira(kesiren), ve ma yezzekkeru illa ulul elbab(elbabi).

270.Ve ma enfaktum min nafakatin ev nezertum min nezrin fe innallahe ya’lemuh(ya’lemuhu), ve ma liz zalimine min ensar(ensarın).

271.İn tubdus sadakati fe niimma hiy(hiye), ve in tuhfuha ve tu’tuhal fukarae fe huve hayrun lekum ve yukeffiru ankum min seyyiatikum vallahu bi ma ta’melune habir(habirun).

272.Leyse aleyke hudahum ve lakinnallahe yehdi men yeşau, ve ma tunfiku min hayrin fe li enfusikum, ve ma tunfikune illebtigae vechillah(vechillahi), ve ma tunfiku min hayrin yuveffe ileykum ve entum la tuzlemun(tuzlemune).

273.Lil fukaraillezine uhsiru fi sebilillahi la yestatiune darben fil ardı, yahsebuhumul cahilu agniyae minet teaffuf(teaffufi), ta’rifuhum bi simahum, la yes’elunen nase ilhafa(ilhafen), ve ma tunfiku min hayrin fe innallahe bihi alim(alimun).

274.Ellezine yunfikune emvalehum bil leyli ven nehari sirran ve alaniyeten fe lehum ecruhum inde rabbihim, ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun(yahzenune).

275.Ellezine ye’kuluner riba la yekumune illa kema yekumullezi yetehabbetuhuş şeytanu minel mess(messi), zalike bi ennehum kalu innemal bey’u mislur riba, ve ehallallahul bey’a ve harramer riba fe men caehu mev’izatun min rabbihi fenteha fe lehu ma selef(selefe), ve emruhu ilallah(ilallahi), ve men ade fe ulaike ashabun nar(nari), hum fiha halidun(halidune).

276.Yemhakullahur riba ve yurbis sadakat(sadakati), vallahu la yuhıbbu kulle keffarin esim(esimin).

277.İnnellezine amenu ve amilus salihati ve ekamus salate ve atevuz zekate lehum ecruhum inde rabbihim, ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun(yahzenune).

278.Ya eyyuhallezine amenuttekullahe ve zeru ma bakiye miner riba in kuntum mu’minin(mu’minine).

279.Fe in lem tef’alu fe’zenu bi harbin minallahi ve resulih(resulihi), ve in tubtum fe lekum ruusu emvalikum, la tazlimune ve la tuzlemun(tuzlemune).

280.Ve in kane zu usratin fe naziratun ila meysereh(meyseretin) ve en tesaddeku hayrun lekum in kuntum ta’lemun(ta’lemune).

281.Vetteku yevmen turceune fihi ilallahi summe tuveffa kullu nefsin ma kesebet ve hum la yuzlemun(yuzlemune).

282.Ya eyyuhallezine amenu iza tedayentum bi deynin ila ecelin musemmen fektubuh(fektubuhu), velyektub beynekum katibun bil adl(adli), ve la ye’be katibun en yektube kema allemehullahu felyektub, velyumlilillezi aleyhil hakku velyettekıllahe rabbehu ve la yebhas minhu şey’a(şey’en), fe in kanellezi aleyhil hakku sefihan ev daifen ev la yestatiu en yumille huve felyumlil veliyyuhu bil adl(adli), vesteşhidu şehideyni min ricalikum, fe in lem yekuna raculeyni fe raculun vemraetani mimmen terdavne mineş şuhedai en tedılle ıhdahuma fe tuzekkire ıhdahumal uhra ve la ye’beş şuhedau iza ma duu, ve la tes’emu en tektubuhu sagiran ev kebiran ila ecelih(ecelihi), zalikum aksatu indallahi ve akvemu liş şehadeti ve edna ella tertabu illa en tekune ticareten hadıraten tudiruneha beynekum fe leyse aleykum cunahun ella tektubuha ve eşhidu iza tebaya’tum, ve la yudarra katibun ve la şehid(şehidun), ve in tef’alu fe innehu fusukun bikum, vettekullah(vettekullahe), ve yuallimukumullah(yuallimukumullahu), vallahu bi kulli şey’in alim(alimun).

283.Ve in kuntum ala seferin ve lem tecidu katiben fe rihanun makbudah(makbudatun), fe in emine ba’dukum ba’dan felyueddillezi’tumine emanetehu velyettekıllahe rabbeh(rabbehu), ve la tektumuş şehadeh(şehadete), ve men yektumha fe innehu asimun kalbuh(kalbuhu), vallahu bi ma ta’melune alim(alimun).

284.Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard(ardı), ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah(bihillahu), fe yagfiru limen yeşau ve yuazzibu men yeşau, vallahu ala kulli şey’in kadir(kadirun).

285.Amener resulu bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu’minun(mu’minune), kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulih(rusulihi), la nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihi), ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykel masir(masiru).

286.La yukellifullahu nefsen illa vus’aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tuahızna in nesina ev ahta’na, rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min kablina, rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih(bihi), va’fu anna, vagfir lena, verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin(kafirine).