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Karayolları Genel Müdürlüğü, 31 Mart'tan itibaren köprü ve otoyol gişelerinde Otomatik Geçiş Sistemi'ni (OGS) kaldırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulu'un OGS-HGS ile ilgili yazılı soru önergesine yanıt verdi

OGS'den HGS'ye geçişte depozito ücretlerinin ödeneceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Otomatik Geçiş Sisteminde (OGS); bankacılık hizmetleri veren ilgili bankalar ile Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) bankacılık işlemlerini yürüten PTT arasında yapılan görüşmeler neticesinde; hesap açılışı sırasında alınan depozitolar ve OGS cihazının iptal tarihi öncesindeki tarihlere ait OGS geçişleri varsa bu geçişlerin ücretleri kapatılacak olan OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. Bu işlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise bu paralar ve depozitolar müşterilerin banka hesabına/kredi kartlarına iade edilecektir. Tüm iade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banica hesaplarına/kredi kartlarına yapılacaktır.

OGS cihazı yerine ücretsiz olarak HGS etiketi verileceği için OGS cihazı alınırken ödenen cihaz bedeli ile OGS-HGS ürünleri arasındaki fiyat farkı iade edilmeyecektir." şeklinde cevap verildi.

KGM'DEN OGS CİHAZ BEDELİ AÇIKLAMASI GELDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), otomatik geçiş sistemi (OGS) depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair habere yanıt vererek, bahsedilen ücretin OGS cihaz bedeli olduğunu ve bu cihazların geçiş sürecinde ücretsiz olarak hızlı geçiş sistemi (HGS) cihazı ile değiştirildiğini bildirdi.

KGM'den yapılan açıklamada, OGS cihaz bedellerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Otoyol ve köprü geçişlerinde OGS'nin kaldırılarak geçişlerin sadece HGS üzerinden yapılacağının kamuoyuna açıklandığı ve 31 Mart 2022 tarihinde bu uygulamanın yürürlüğe girdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda yer alan OGS depozito bedellerinin iade edilmeyeceğine dair haberde bahsedilen depozito bedeli olmayıp, vatandaşlarımızın OGS cihazını alırken ödemiş oldukları OGS cihaz bedelidir. OGS cihazları 31 Mart 2022'ye kadar kullanılmış ve HGS'ye geçiş sürecinde HGS cihazı ile ücretsiz olarak değiştirilmiştir."