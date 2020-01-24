Bakanlıktan iki yarışma

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere gerçekleştirilecek 'Afiş Tasarım' ve 'Güncel Sanat' yarışmalı sergileri TBMM'nin açılışının 100'üncü yılına ithaf edilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılı: Hâkimiyet-i Millîye (Millî Egemenlik) konulu 'Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması' ile Türkiye'de güncel sanat alanındaki gelişmeleri ve genç sanatçıları desteklemek üzere düzenlenecek 'Coğrafya Kaderdir' konulu 'Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması' için başvurular online olarak kabul edilecek.

Söz konusu yarışmalara ilişkin şartnamelere 'e-devlet' bağlantılı çhttps://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. 'Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması' için başvurular 3 Şubat - 9 Mart, 'Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması' için ise 5 Ağustos - 7 Eylül arasında yapılabilecek.