Bakanlıktan 7 bin 400 gence destek

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliği ile Çocuk Destek Merkezileri (ÇODEM),Çocuk Evi Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM),Çocuk Evleri Sitesi (ÇES) bünyesinde korunma altındaki 13-15 ve 16-18 yaş grubunda bulunan gençlere yönelik İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri başladı.
Gençlerin, İŞKUR İl Müdürlüklerinde görev yapan İş ve Meslek Danışmanlarıyla eşleştirilerek periyodik aralıklarla bu kuruluşlara yerinde destek veriliyor. Gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun kursa yönlendirilmeleri ve danışmanlık hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanıyor.
40 ilde 1500’ü aşkın gence eğitim verildi
Proje kapsamında Temmuz ayından bu yana 40 ilde 1500’ü aşkın gence eğitim verildi. Yıl sonuna kadar ÇODEM VE ÇES’lerin bulunduğu illerde 13-18 yaş aralığındaki 7 bin 440 gence toplam 96 iş ve meslek danışmanı ile danışmanlık hizmeti verilmesi planlanıyor.
Çocukların mesleki ilgi, yetenek ve becerileri desteklenip geliştirilecek
Korunma altındaki çocukların mesleki ilgi, yetenek ve becerilerinin desteklenip geliştirileceği proje ile koruma altında olup çeşitli nedenlerle örgün öğrenime devam etmeyenlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi, kariyer planlamalarının etkili bir şekilde yapılması, ilgi ve becerilerine yönelik mesleki kursların açılması amaçlanıyor. Projeden elde edilen sonuçlar teknik altyapı çalışmalarıyla da yakından takip edilecek. Bu sayede, devlet koruması altındaki her çocuğun bir ‘iş ve meslek danışmanı’ olacak.
Eğitimlerin içeriğinde hangi başlıklar var?
Gençlere, Meslek Seçiminin Önemi ve Kariyer Belirleme, İş Arama Becerilerinin Geliştirilmesi, İşverenlerin Beklentileri, Özgeçmiş Hazırlama, Mülakat Teknikleri, Aktif İşgücü Programları kapsamında İşbaşı Eğitim Programından Yararlanma, Özel Politika Gerektiren Gruplara yönelik olarak düzenlenen mesleki eğitim kurslarından yararlanma, İş Hayatı ve İşe Uyum, Mesleki Yönelim Test Bataryası uygulamaları konularında eğitim veriliyor.
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