Bakanlıktan 15 yaşındaki çocuğun paylaşımları hakkında açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Niğde'de 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine ilişkin paylaşımları hakkında açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar denildi: "15 yaşındaki çocuğumuzun sosyal medyada küçük yaşta zorla evlendirildiğine dair yaptığı paylaşımla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Çocuğumuzun sosyal medyadaki paylaşımının hemen ardından Niğde İl Müdürlüğümüz harekete geçmiş ve çocuğumuz hakkında bakım tedbiri kararı alınarak bakanlığımız kuruluşuna yerleştirilmiştir. İlgililer hakkında hukuki süreç bakanlığımızca takip edilmektedir."