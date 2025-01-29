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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bakanlık yeni listeyi açıkladı! İşte listeye eklenen markalar ve yeni ürünler... - Alışveriş Haberleri

        Bakanlık yeni listeyi açıkladı! İşte listeye eklenen markalar ve yeni ürünler...

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yeniledi. Listeye 14 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde Aromalı içecekten tereyağına, zeytinyağından kaşara kadar birçok üründe sahtecilik tespit edildi. İşte bakanlığın ifşa ettiği firmalar ve ürünler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 11:12 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:12
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        Bakanlık yeni listeyi açıkladı! İşte gıda sahtekarları
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        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

        Taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş olan listeye 13 ürün sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine ise 1 ürün daha eklendi. Böylelikle ürün sayısı toplam 1152'e yükseldi.

        Listeye giren ürünlerde tereyağında bitkisel yağ, tam yağlı peynirlerde yağ oranının düşük çıkması, pide harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

        İşte taklit-tağşiş yapan o markalar ve ürünler...

        • KARADENİZ AKBİR marka tereyağında bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespit edildi.
        • LUX AYVALIK marka naturel sızma zeytinyağında (5 L) tohum yağları karıştırılması tespit edildi.
        • ONUR GÜNTAY marka tereyağında bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespit edildi.
        • ÇAMOLUK marka geleneksel tereyağında bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespit edildi.
        • SÜTLÜCE marka tam yağlı taze kaşar peynirde ( 1000 gr) yağ oranının düşük olması tespit edildi.
        • UFUKBEY marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olması tespit edildi.
        • SÜTLÜCE marka tam yağlı taze kaşar peynirde yağ oranının düşük olması tespit edildi.
        • YEŞİLÇAY marka yeşilçay az yağlı taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması tespit edildi.
        • PAYSÜT marka taze beyaz peynirde yağ oranının düşük olması tespit edildi.
        • GÖNÜL ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞLARI- GÖNÜL OCAK marka soğuk sıkım erken hasat yeşil zeytinyağı-Gönül Ocak (1L) tohum yağları karıştırılması tespit edildi.
        • BİDECİ TUGAY- TUGAY DEMİRKOL firmasına ait pide iç harcı kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi.
        • EGENATURA marka naturel sızma zeytinyağında (erken hasat, soğuk sıkım) tohum yağları karıştırılması tespit edildi.
        • KILINÇ marka tam yağlı taze kaşar peynirinde (1000gr) yağ oranının düşük olması tespit edildi.

        Öte yandan İstanbul’da EXTRA COREKS DRİNK marka karışık meyve aromalı bitki karışımlı içecekte sağlığı tehlikeye düşürecek ilaç etken maddesi tespit edildi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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