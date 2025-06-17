Bakanlık duyurdu: Kamu hastanesinde haksız kazanç soruşturmasında 6 gözaltı

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir.

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Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır.

Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir.



Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır.



Sağlık hizmetlerinde… — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) June 17, 2025