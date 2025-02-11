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        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya, yüksek yargı mensuplarını ziyaret etti

        Bakan Yerlikaya, yüksek yargı mensuplarını ziyaret etti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'e ziyarette bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 23:21 Güncelleme: 11.02.2025 - 23:21
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        Yüksek yargı üyelerine ziyaret
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AYM Başkan Vekilleri ve AYM üyelerini ziyaret etti. Yerlikaya, daha sonra Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'e ziyarette bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ziyaretlerden fotoğraflara yer verdi.

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        #Ali Yerlikaya
        #haberler
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