Bakan Yerlikaya, yüksek yargı mensuplarını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AYM Başkan Vekilleri ve AYM üyelerini ziyaret etti. Yerlikaya, daha sonra Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'e ziyarette bulundu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ziyaretlerden fotoğraflara yer verdi.

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