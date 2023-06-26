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Bakan Yerlikaya paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe Kurban Bayramı telefonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki ziyaretimizde telefonla kahramanlarımızın Kurban Bayramını tebrik etti" ifadelerini kullandı

Giriş: 26.06.2023 - 23:57 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Yerlikaya paylaştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe Kurban Bayramı telefonu
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya, sosyal medya Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu akşam, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Tendürek Jandarma Üs Bölgesi'ndeki ziyaretimizde telefonla kahramanlarımızın Kurban Bayramını tebrik etti. Kahramanlarımızın aziz vatan toprağının her karışında, canı pahasına görev yaptığını biliyor, görüyor, Allah için şahit oluyorum. Milletimiz, bu fedakârlıklar sayesinde evinde, işinde, köyünde, şehrinde, memleketimizin her köşesinde huzur içinde… Bu fedakârlıklarınız, tarihimizin altın sayfaları arasında yer alacaktır. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin.


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