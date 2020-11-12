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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabından eylül ayı yatırım teşvik verilerini değerlendirdi. Bakan Varank, "Eylülde 1127 teşvik belgesi düzenleyip; 19,4 milyar TL'lik sabit yatırımın ve 30 bin 506 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Yatırım talebinin %73'ü imalat sektöründe. Ocak-Eylül yatırım talebi, geçen senenin %13 üzerinde. Türkiye'nin hem bugünü hem de yarınına güven artıyor!" açıklamasında bulundu