Bakan Uraloğlu tarihi açıkladı: Temeli cumartesi günü atılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Eylül Cumartesi günü Körfezray Metrosu’nun temelinin atılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Toplam 28,5 kilometrelik çift hat ve 18 istasyondan oluşacak proje, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattına hizmet verecek. İlk etap, Tüpraş Petkim'den başlayarak, kent merkezine ulaşacak, Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli’nin kent içi ulaşımında yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, 6 Eylül Cumartesi günü Körfezray Metrosu’nun temelinin atılacağını açıkladı.

28,5 KİLOMETRE, 18 İSTASYON

Toplam 28,5 kilometrelik çift hat, 18 istasyondan ve bir depo sahasından oluşacak projenin, Kocaeli’nin en yoğun akslarından biri olan Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattına hizmet vereceğini ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu şekilde devam etti:

“Projenin ilk etabı, Tüpraş Petkim'den başlayarak Derince ilçesi üzerinden geçecek ve ardından Millet Bahçesi ve Seka Park'ın yeşil alanlarını kat ederek kent merkezine ulaşacak. Kent merkezine ulaştıktan sonra, Kocaeli Otogarı'na uğrayarak İzmit Doğu İstasyonu'nda sonlanacak. İlk yılında günde yaklaşık 300 bin yolcuya hizmet verecek hattımızın yolcu sayısının 500 bine ulaşacağını öngörüyoruz.”

6 TBM İLE 58,2 KİLOMETRE TÜNEL Projede dev kazı makinelerinin (TBM) kullanılacağını açıklayan Uraloğlu, “Toplam 58,2 kilometrelik tünel kazısı için 6 TBM sahaya getirildi. İlk iki TBM’nin montajını tamamladık. Seka Devlet Hastanesi istasyonundan Otogar yönünde bu iki TBM ile kazılara başlayacağız. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi-Otogar arası TBM kazılarını Nisan 2027’de, tüm kazıları ise Nisan 2028’de tamamlamayı hedefliyoruz” dedi. ENTEGRE ULAŞIM AĞI Uraloğlu, hattın kentin diğer ulaşım ağlarıyla da entegre olacağını belirterek, sanayinin başkenti Kocaeli’nde hayata geçirecekleri raylı sistem projesinin vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracağını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İzmit Seka Park Ana Transfer Merkezi’nde TCDD hattı, deniz hatları ve tramvay ile, İzmit Milli İrade Meydanı’nda tramvay, TCDD, Güney ve Üniversite HRS hatlarıyla, Kocaeli Otogar, Körfez, Derince Devlet Hastanesi, Çenesuyu, Kuruçeşme, Bekirdere ve Dumlupınar Transfer Merkezleri’nde de diğer toplu taşıma sistemleriyle entegre olacak.” İKİNCİ ETAP İLE KÖRFEZRAY DAHA GENİŞ BÖLGELERE HİZMET VERECEK Projenin ikinci etabında da Körfezray’ın kapsamını genişletmeyi ve Kocaeli'nin daha geniş bölgelerine hizmet vermeyi hedeflediklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, “İkinci etabı, bir uçtan Körfez ilçesine Atalar mevkiine diğer uçtan ise Kocaeli Fuar Merkezi ve Cengiz Topel Havalimanı'na erişimi sağlayacak şekilde planladık.” açıklamasında bulundu.