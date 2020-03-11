DHA

Bakan Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'nda, 'SummITS 2'nci Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Turhan, bilgi toplumu hedefi doğrultusunda hızlı adımlar attıklarını ve çok güzel sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Sektörün rekabete açılması ile özel sektörün bu alana çok önemli miktarda yatırım yaptığını belirten Bakan Turhan, "Şu anda 449 farklı işletmeci 802 farklı alanda yetki belgesi ile hizmet veriyor. Genişbant abone sayısı 77 milyonu geçti. 2003 yılında 87 bin kilometre olan fiber uzunluğu 371 bin kilometreyi aştı. Mobil abone sayısı 83 milyona yaklaştı. Makineler arası haberleşme (M2M) abone sayısı 5,7 milyona yaklaştı" dedi.

'TRAFİK GÜVENLİĞİMİZİ ARTTIRDIK'

Bakan Turhan, bakanlık olarak, yol yaparken sadece taşıtların gidebildiği inşaat yapısı olarak değil, sürücülerin, yolcuların, yayaların canlarının ve mallarının emanet edildiği sanat yapıları olarak gördüklerini vurguladı. Bakan Turhan, "Bizim için yol sadece bir inşaat değil, bir bütünün bir parçası. 'Yolu yaptık bitti, araba üstünde gidiyor mu gidiyor, o zaman tamam' diye bir anlayış olabilir mi? Araba düz ovada da gider ona bakarsak. Böyle bir anlayış olamaz. Biz bu nedenle öncelikle, ülkemizi aklın yolu olan bölünmüş yollarla donattık. Sürücülerimizin yolculuk esnasında stresini azaltırken, trafik güvenliğimizi artırdık" diye konuştu.

'129 KAVŞAKTA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Kavşaklarda, değişken trafiğe yanıt verebilecek hale getiren trafik uyarmalı sinyalizasyon sistemlerini kurmaya başladıklarını belirten Bakan Turhan, kavşaklardaki sabit zamanlı sistemlerin yerine bu sistemleri kurarak birçok kavşakta önemli zaman tasarrufu sağladıklarını bildirdi. Şu ana kadar 153 kavşağın trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetimi biçimine dönüştüğünü söyleyen Bakan Turhan, şöyle konuştu:

"129 kavşakta da çalışmalarımız devam ediyor. Trafik güvenliğini arttırmak amacıyla kazaların yaklaşık yüzde 70'nin meydana geldiği kavşaklarda gerekli tüm düzenlemeleri yapıyoruz. Birbirini takip eden sinyalize kavşaklarda durmadan sabit hızda geçişi sağlayan yeşil dalga uygulamalarını da yaygınlaştırıyoruz. Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi binalarından 2'sinin yapımını tamamlayarak hizmete verdik. Bir tanesinin yapımına devam ediyoruz. Bölge Müdürlüklerimizde oluşturulacak 14 ayrı Akıllı Ulaşım Sistemi Merkezi binalarına ait projeleri de hazırladık. Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezinin görüntü, ses ve otomasyon sistemlerini de mayıs ayı içerisinde tamamlamış oluyoruz."

'HEDEFİMİZ 15 BİN KM AKILLI YOLA ULAŞMAK'

Bakan Turhan, Akıllı Yol Pilot Uygulaması olarak başlatılan 505 kilometre uzunluğundaki Antalya-Gazipaşa, Antalya-Tekirova ve Antalya-Sandıklı karayolu güzergâhlarına fiber optik kablo kurulumunu yaptıklarını hatırlatarak, "Bu yolumuz tüm sinyalizasyon istemlerinden makineler arası iletişime ve hatta sürücüsüz araçlara kadar tüm uygulamaları destekleyecek. Pilot uygulamamızın ardından Ankara-İzmir-Denizli ve Sivrihisar-Bursa karayolu kesimlerini de fiber kablo kurulumunu da başlattık. Bu çalışma kapsamında 18 Ekim 2021 tarihine kadar 1385 kilometre karayoluna fiber optik kablo kurulacak. Hedefimiz orta vadede 15 bin kilometre akıllı yola ulaşmak" ifadelerini kullandı.