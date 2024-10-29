Bakan Tunç: TUSAŞ saldırısı ile ilgili yapılan soruşturmada deliller toplanmaya devam ediyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen "T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni"ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Habertürk'e açıklamalar.

Bakan Tunç, Habertürk'ten Buse Gençtürk'e şöyle konuştu:

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"TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Hem sevinçli hem üzüntülüyüz. Geçen hafta TUSAŞ'ımıza hain saldırı gerçekleşti. 5 şehit verdik. 4 mühendis 1 de şoförümüzü kaybettik. Mekanları cennet olsun. TUSAŞ, savunma sanayinde öncü kuruluşumuz. Ülkemiz son yıllarda savunma sanayinde yüzde 80 yerlilik oranını yakaladı. Bunda TUSAŞ'ın katkısı çok büyük. Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayabilmek için son teknoloji ile uçaklar, mühimmatlar üretilmesi gerekiyor. Buradaki çalışmaları hazmedemeyen maşalar, aynı zamanda teröristler, taşeronlar var. Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeden mücadelemize devam edeceğiz. Bugün de bunun göstergesi. TUSAŞ çalışanının ifadesiyle 'Hainlere inat daha çok üreteceğiz' dedi. Ülkemizin yerli milli silahları artacak.

"SALDIRI İLE İLGİLİ DELİLLER TOPLANIYOR" 9 ilde 30 kişiyle ilgili sosyal medya üzerinden terör saldırısı sonrasında paylaşımda bulunanlar, terör propagandasına ilişkin paylaşımlarla ilgili soruşturma var. Aynı zamanda teröristler ve onların irtibatlarıyla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Bir başsavcı vekilimiz ve 8 cumhuriyet savcımız Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirildi. Titiz bir çalışma yürütüyorlar. Bunlar nereden Ankara'ya geldi? Tüm kameralar, deliller toplanarak soruşturma neticeye varacak. Terörün her türlüsü ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.