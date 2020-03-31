Bakan Soylu'dan 'yardım' uyarısı

31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin son günlerde yardım toplama faaliyetlerine başladığını kaydetti. Soylu, "Bu yardımların 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek" yapıldığının görüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:
"BELEDİYELER MUAF DEĞİL"
"Yasalarımızda belediyelerin yardım toplama kanunundan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar."
"İKAZA UYMAYANA İŞLEM"
Bu kapsamda olan kurum, dernek ve vakıfların ivedilikle uyarılarak, bu kapsamdaki faaliyetlerinin, uygulamalarının Yardım Toplama Kanunu'nun hükümlerine uygun yürütülmesinin sağlanmasını isteyen Soylu, ikaza uyulmaması durumunda kanundaki "İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal men edilir, sorumlular hakkında kovuşturma yapılır" hükmü çerçevesinde işlem yapılmasını istedi.
İMAMOĞLU: BAŞKAN'IN YETKİSİ VAR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, belediye başkanlarının yardım toplama yetkisi olduğunu belirterek ilgili kanun maddelerini Twitter'dan paylaştı.
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 31, 2020
BAĞIŞ HESAPLARI BLOKE EDİLDİ
İçişleri Bakanlığı'nın İller İdaresi'ne gönderdiği yazı sonrası Vakıfbank'ın İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin yardım hesaplarını bloke ettiği öğrenildi.
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