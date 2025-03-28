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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, Ziraat Bankası'nın 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansmana ilişkin konuştu - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, Ziraat Bankası'nın uzun vadeli dış finansman sağlamasını değerlendirdi

        Ziraat Bankası, "Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Yolu" ile 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağladığını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Ziraat Bankasının sağladığı 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansmana ilişkin, "Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:52
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        "Reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak"
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        Ziraat Bankası tarafından yeni bir dış finansman işleminin başarıyla tamamlandığına yönelik bir açıklama yapıldı.

        Açıklamada, Havale Akımlarına Dayalı Seküritizasyon Programı (DPR) altında uluslararası yatırımcılar ve 8 global banka ile 5 ve 10 yıl vadeli toplamda 930 milyon dolar tutarında ihraç gerçekleştirildiği bildirildi.

        Geçen yıl yatırım yapılabilir kredi notuna sahip ilk DPR programı olma özelliği kazanan programa, Avrupa, ABD, Körfez ve Asya'yı kapsayan küresel ölçekteki finansal kuruluşlar ile uluslararası nitelikli yatırımcıların yoğun talepte bulunduğu belirtilen açıklamada, işlemin uzun vade ve düşük maliyet avantajı sunmasının yanı sıra küresel ölçekte çeşitlendirilmiş bir fonlama sağladığı aktarıldı.

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        Açıklamada, bankanın yurt içindeki yaygın şube ağının yanı sıra yurt dışında 20 ülkede 127 noktada faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

        Mevcut ekonomik program ve makro ihtiyati düzenlemelerle uyumlu olarak seçici bir kredi politikasının izlendiği kaydedilen açıklamada, "Banka son yıllarda artarak sektör liderliğine ulaşan dış ticaret payı ve havale hacmi göz önüne alınarak DPR programıyla oluşturduğu dış finansman kanalını, etkin bir şekilde kullanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

        "Son yıllarda dış ticaret pazar payımızı ve yurt dışı havale hacmimizi artırdık"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bu işlemin uluslararası yatırımcıların bankaya ve Türkiye'ye duyduğu güvenin en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, "Tarım, ihracat ve yatırım ağırlıklı kredilendirmenin yanı sıra son yıllarda dış ticaret pazar payımızı ve yurt dışı havale hacmimizi artırdık. Elde ettiğimiz uzun vadeli kaynaklar reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracak ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Ziraat Bankası'nın, muhabir bankalarla ve uluslararası yatırımcılarla güçlü iş birliklerini sürdüreceğinin altını çizen Çakar, "Finansal istikrarı destekleyen yenilikçi çözümlerle daha fazla katma değer üreten, sürdürülebilir büyümeye dayalı iş modelini uygulamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Bakan Şimşek: Programımızla artan dış finansman imkânları devam ediyor

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ziraat Bankasının sağladığı 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansmana ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Söz konusu dış finansmanın önemine işaret eden Şimşek, "Programımızla artan dış finansman imkanları devam ediyor. Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

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