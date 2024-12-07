Bakan Şimşek: Türkiye küresel olarak önemli bir üretim üssü haline geldi

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2024'e katılan Şimşek, "Akıllı Ekonomiler Çağında Rekabet Edebilirlik" başlıklı panelde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye, küresel olarak önemli bir üretim üssü haline geldi." diyerek, yapay zeka teknolojilerine hazırlık için önemli yatırımlar yaptıklarını anlattı. Şimşek, "Bu, insan sermayesi açısından olduğu kadar fiber optik hatlar, internet erişimi ve geniş bant abonelikleri gibi dijital altyapı yatırımlarını da içeriyor" ifadelerini kullandı.

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IMF'nin 174 ekonomiyi kapsayan Yapay Zeka Hazırlık Endeksi'ne göre Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üstünde bulunduğuna dikkati çeken Şimşek, ülkede veri merkezlerine yönelik daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı. REKLAM Birleşmiş Milletlerin (BM) öncü teknolojilere hazırlık konusunda bir endeks hazırladığını hatırlatan Şimşek, Türkiye'nin bu endekste de kişi başı gelirine oranla emsallerinin önünde olduğunu belirtti.

"BİZİM İÇİN GERÇEKTEN DE KİLİT KONU KOBİ'LERİN DİJİTALLEŞMESİ" Mehmet Şimşek, Türkiye'nin imalat sanayisi söz konusu olduğunda yatırımlarda ve ekosistemi genişletmede kayıtsız kalmadığını belirterek, şunları kaydetti: "Bence bizim için asıl zorluk değer zincirini yukarı taşımak. Bu nedenle son 10 yıla bakacak olursanız AR-GE harcamalarını neredeyse iki katına çıkardık. Bu harcamaların GSYH içindeki oranı yüzde 1,4'ün biraz üzerinde ve gelişmiş ekonomilere kıyasla hala düşük. AR-GE harcamalarının yüzde 50'den fazlası özel sektör tarafından yapılıyor ancak devlet de büyük teşvikler sağlıyor.

1300'den fazla AR-GE merkezimiz, 300’den fazla tasarım merkezimiz ve ayrıca 100'den fazla teknoparkımız var. Yani bunlar, değer zincirinde yukarı çıkmamıza ve rekabetçi kalmamıza yardımcı olacak ekosistemin itici güçlerinden bazıları. Bizim için gerçekten de kilit konu KOBİ'lerin dijitalleşmesi. Çünkü gerçekten verimlilik açığı burada ortaya çıkıyor. Nispeten büyük şirketler veya orta ölçekli şirketler, yetenekli ve oldukça rekabetçi. Ancak daha küçük şirketlerde rekabeti artırmamız gerekiyor. Dijital becerilerin gerçekten çok önemli olacağı yer burası. Bu nedenle daha küçük şirketlerin dijitalleşmelerini artırarak verimlilik artışına yardımcı olacak programlar tasarlamaya çalışıyoruz. Türkiye için ileriye dönük en önemli zorluk da bu."